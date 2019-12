Der 47-jährige Litschauer fuhr am 14. Dezember um 8.45 Uhr auf der B5 von Waidhofen in Richtung Heidenreichstein. Laut Polizei dürfte er mit rund 70 km/h unterwegs gewesen sein. Aufgrund der Straßenglätte geriet er mit seinem Auto in einer Rechtskurve ins Schleudern und in weiterer Folge ins Bankett. Dort stieß das Fahrzeug gegen zwei Leitpflöcke sowie gegen eine Straßenkilometrierung. Im Straßengraben war dann Endstation.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Das Wrack wurde von der Feuerwehr Pfaffenschlag geborgen.

Im Landesklinikum Waidhofen, das der Unfalllenker selbst aufgesucht hat, wurden seine doch schweren Verletzungen festgestellt. Der Litschauer wurde stationär aufgenommen.

Die Straßenmeisterei Waidhofen wurde über diesen Unfall informiert.