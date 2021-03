Die 1994 gegründete W.E.B AG hat heuer einiges vor: Projekte für 150 Megawatt Windenergie sind in Bau, das bedeutet ein Investitionsvolumen von 150 Millionen Euro. Darunter ist das größte Projekt, das der Pfaffenschlager Betrieb je umgesetzt hat. Außerdem setzt man auf Photovoltaik, etwa in den USA. Eine Herausforderung für Österreich sieht die W.E.B AG mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz kommen.

Was ist konkret geplant? Die Windprojekte Grafenschlag II mit 12,3 Megawatt (Bezirk Zwettl) und Matzen-Klein-Harras II mit 12,6 Megawatt sowie Spannberg III mit 16,8 Megawatt (beide Bezirk Gänserndorf) werden gerade umgesetzt. Sie sollen bis Anfang 2022 in Betrieb gehen.

Vorstandsvorsitzender Frank Dumeier weist darauf hin, dass mit dieser Umsetzung 250 Jahresarbeitsplätze geschaffen oder gesichert werden, zudem entstehen mehr als 20 neue Dauerarbeitsplätze. Das Team konzentriert sich im Waldviertel derzeit auf Grafenschlag, wo aktuell die Leitung zum nächsten Umspannwerk gebaut wird. Gearbeitet wird gemeinsam mit der EVN am Windkraftprojekt „Wild“, bei dem die Umweltverträglichkeitsprüfung läuft. „Darüber hinaus sind wir natürlich laufend auf der Suche nach passenden Standorten für Erneuerbare Energien für Wind- und zuletzt verstärkt für Photovoltaikprojekte“, ergänzt Dumeier, der gemeinsam mit Michael Trcka im Vorstand sitzt.

Projekte im Nachbarland und auf Übersee. Großes ist international geplant: Der Pfaffenschlager Betrieb beginnt voraussichtlich im Sommer mit dem Bau des Windparks „Ariano“ in der Region Kampanien, der bis Ende 2022 ans Netz gehen soll. 84 Megawatt installierte Kapazität: Das ist das bisher größte Projekt der W.E.B-Geschichte.

Gebaut wird zudem in den Vereinigten Staaten, wo in Maine der Windpark „Silver Maple“ mit 20 Megawatt entsteht. Photovoltaik-Projekte werden in Brookfield (fünf Megawatt-Peak) und Brimfield (2,56 MWp) im US-Bundesstaat Massachusetts aufgezogen.

Wie viel Kohlendioxid gespart wird. Die W.E.B rechnet vor: „Alle genannten Windpark-Projekte werden gemeinsam zukünftig jährlich 260.000 Menschen mit sauberer Energie versorgen. Dies spart pro Jahr 230.000 Tonnen CO 2 – und das entspricht dem jährlichen CO 2 -Ausstoß von über 90.000 Pkw“, führt Dumeier aus.

Vernetzung hilft in der Pandemie. Die Corona-Krise hemmt die Tätigkeit im Ausland nicht: „Die W.E.B hat glücklicherweise Entwicklerteams in ihren Standortländern installiert, daher ist es uns gelungen, die Projektentwicklung fortzuführen“, erläutert der Vorstand. „Dass für die W.E.B die Zusammenarbeit an unterschiedlichen Standorten, Laptops und Videokonferenzen zum Standard gehören, hat uns einen gewaltigen Vorsprung beim ersten Lockdown gebracht: Wir konnten quasi von einem Tag auf den anderen auf Homeoffice-Betrieb umstellen.“

Nur im Frühjahr 2020 habe man mit Einschränkungen zu kämpfen gehabt, als etwa das innerstaatliche Reisen in Italien kurzfristig unmöglich wurde. „Die italienische Regierung hat aber gegengesteuert, indem sie die Verfahren für nachhaltige Investitionen vereinfacht hat, um so den grünen Wiederaufbau nach der Krise zu unterstützen“, schildert Dumaier.

„Ein herausfordernder Weg für uns alle“. In Österreich liegt dem Parlament der Entwurf des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes vor, das hält die W.E.B für „einen ganz wichtigen Baustein“. Das Land müsse „unbedingt aufhören, Treibhausgase in die Atmosphäre auszustoßen“, führt der Geschäftsführer aus. Österreich habe sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 den gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Quellen zu decken. Das bedeute eine Steigerung der jährlichen Stromerzeugung aus Windkraft um zehn Terawattstunden, aus Photovoltaik um elf Terawattstunden.

„Um das in Relation zu bringen: Die W.E.B hat zuletzt rund eine Terawattstunde Strom jährlich produziert. Das ist noch ein herausfordernder Weg für uns alle.“ Man müsse bedenken, dass es beispielsweise beim Projekt in Grafenschlag sieben Jahre vom Start der Genehmigungsverfahren bis zum Baustart gedauert habe.