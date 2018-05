Die 19. ordentliche Hauptversammlung der W.E.B Windenergie AG am 25. Mai war vor allem geprägt vom Rekordergebnis des Jahres 2017 und von den Veränderungen im Aufsichtsrat. Die ehemalige Siemens-Chefin und Staatssekretärin Brigitte Ederer wurde von den Aktionären in den Aufsichtsrat gewählt. Zuvor hatte W.E.B-Gründer Andreas Dangl überraschend seinen Rückzug aus dem Aufsichtsrat angekündigt.

Die Aktionäre hatten allen Grund zur Freude: Die Vorstände Frank Dumeier und Michael Trcka durften bei der 19. ordentlichen Hauptversammlung der W.E.B Windenergie AG das bisher beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte präsentieren.

Rückzug nach 24 Jahren

W.E.B-Gründer Andreas Dangl verkündete nach 24 Jahren Tätigkeit für die W.E.B – 1999 bis 2016 als Vorstand und seither als Aufsichtsrat – seinen Rückzug aus dem Aufsichtsrat mit Ende der Hauptversammlung und damit aus allen Funktionen in der W.E.B Windenergie AG. „Als Gründer, als Sämann, wie ich mich fühle, möchte ich meinen Platz freigeben“, erläuterte er. „Die Wind- und Solarstromproduktion wird keiner mehr aufhalten können, weil sie zu den billigsten Energieformen geworden ist. Das würde nicht mehr mit den kleinen Strukturen von früher funktionieren, die Internationalisierung und das Wachstum sind wichtig.“ Und gerichtet zum Vorstand ergänzte er: „Dafür wünsche ich euch weiterhin alles Gute.“

Aufsichtsratsvorsitzender Josef Schweighofer bedankte sich im Namen der W.E.B-Familie: „Danke für die Idee, die Gründung der W.E.B, für deine Vision und dein Engagement. Ich wünsche dir alles Gute für dein Familienunternehmen und insbesondere Gesundheit.“

Dangl erhielt Standing Ovations

Die Dank und Glückwünsche des Aufsichtsratsvorsitzenden wurde unterstrichen durch Standing Ovations aller Anwesenden für W.E.B-Gründer Andreas Dangl.

In den darauf folgenden Abstimmungen wurde unter anderem die vorgeschlagene Dividende in der Höhe von 24 EUR pro Aktie – die bisher höchste in der Unternehmensgeschichte - beschlossen.