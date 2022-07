Wegebau-Projekte: Asphaltierung und Sanierung

Werbung NEUGESTALTUNG DIETMANNS Anzeige Zugang barrierefrei

Asphaltierungsarbeiten und Güterweg-Sanierungen stehen in der Marktgemeinde Pfaffenschlag an. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die dazu nötigen Beschlüsse gefällt.

Die Bachstraße in Pfaffenschlag, die von der Hauptstraße vor dem Haus Pfaffenschlag 126 nach Südwesten und anschließend mit einer 90 Grad Kurve Richtung Südosten parallel zu den Häusern Pfaffenschlag 126, 124 und 123 verläuft, soll asphaltiert werden. Ebenso wird beim Gebäude Pfaffenschlag 31 die Zufahrt zu einem Lagerplatz asphaltiert. Außerdem stehen diverse Reparaturarbeiten im Gemeindegebiet an.

Insgesamt geht es um eine zu asphaltierende Fläche von rund 870 Quadratmetern. Die Firmen Konti-Bau (20.015 Euro), Held & Francke (20.282 Euro) sowie Leyrer+Graf (21.313 Euro) gaben Angebote ab. Der Gemeinderat entschied sich, den Auftrag für die Asphaltierungsarbeiten an den Bestbieter Konti-Bau zu vergeben.

Zwei Güterwege werden saniert

Bei Güterwegen stehen zwei größere Vorhaben an. In der Katastralgemeinde Eisenreichs sollen die Wege der Parzellen 297/1 und 301/1 einer selektiven Oberflächenbehandlung unterzogen werden. Die beiden Wege befinden sich im Nordwesten des Ortes im Bereich um den Mühlteich, und umfassen eine Fläche von rund 1.500 Quadratmetern.

Das zweite Güterweg-Sanierungsprojekt betrifft die Wegparzelle 989 nördlich von Pfaffenschlag. Hier sollen rund 1.000 Quadratmeter Wegfläche einer selektiven Oberflächenbehandlung unterzogen werden. Der Auftrag für diese Instandhaltungsarbeiten ging für 9.540 Euro an die Firma Bitubau.

Alle Auftragsvergaben für diese Projekte erfolgten einstimmig.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.