Werner Liebhart soll neuer „Vize“ werden .

Einen neuen Vizebürgermeister wählt der Pfaffenschläger Gemeinderat in der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch: Als Kandidat wird die ÖVP den bisherigen geschäftsführenden Gemeinderat Werner Liebhart vorschlagen. Wie berichtet, war Vizebürgermeister Christian Weinberger (ÖVP) in der Nacht vom 5. auf 6. März an einer Corona-Infektion verstorben.