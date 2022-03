Windkraft auf Erfolgskurs

Die W.E.B Windenergie präsentierte ihre Erfolgszahlen für das vergangene Jahr und gab einen Ausblick auf kommende Projekte.

Eine Windflaute über Europa hatte zur Folge, dass die Jahresproduktion 2021 der W.E.B etwas geringer ausfiel als im Jahr 2020, gegenüber dem Planwert wurden um 8.43 % Energie weniger produziert.

Dennoch bleibt man bei der W.E.B optimistisch. „Die Schwankungen haben auch mit dem Klimawandel zu tun“, erklärt Beate Zöchmeister im Gespräch mit der NÖN. „Tief- und Hochdruckgebiete bewegen sich nicht so schnell. Wir hoffen 2022 wieder auf einen Aufschwung.“ Über 60 Prozent der Stromproduktion kommen aus den internationalen Märkten — Tendenz steigend.

Trotz einiger Proteste konnte der Windpark in Grafenschlag (Bezirk Zwettl) im Dezember in Betrieb genommen werden. „Bei einer Windparkwanderung im vorigen Oktober konnten wir regen Zuspruch aus der Bevölkerung feststellen und die Bedenken der direkten Anrainer zerstreuen“, gibt sich Zöchmeister zuversichtlich. Weiters konnten eine PV-Anlage in Pulkau sowie zwei Anlagen in den USA den Betrieb aufnehmen.

Strompreis für bestehende Kunden bis Juni stabil

Auch die W.E.B bleibt von den steigenden Strompreisen nicht verschont. Die Preise für Neukunden wurden zunächst erhöht, den bestehenden Kunden wurde jedoch ein Fixpreis bis zur Jahresmitte zugesichert. Stolz ist man auf eine Auszeichnung von Global 2000 und WWF. Beim Stromanbietercheck wurde die W.E.B bereits zum fünften Mal als „Treiber der Energiezukunft“ nominiert.Drei neue Windparksin Planung

Auf diesem Erfolgskurs soll es 2022 weitergehen. Derzeit sind drei Windparks in Bau, Matzen-Klein-Harras und Spannberg im Bezirk Gänsendorf sollen im ersten Quartal in Betrieb geben. Der Windpark Silver Maple in Maine (USA) wird im vierten Quartal fertiggestellt sein.

Einen stetigen Anstieg verzeichnet die W.E.B bei den Aktionärszahlen — von 3.411 im Jahr 2012 auf 5.560 im Jahr 2021. Rund 400 neue Aktionäre konnten im Vorjahr durch eine Kapitalerhöhung sowie eine Aktiensplittung (1:10) erreicht werden. Seit zehn Jahren ist man auch in der Lage, Dividenden auszuzahlen. Zudem bietet die W.E.B ihren Investoren sowie jenen Gemeinden, in denen Anlagen stationiert sind, einen speziellen Grünstromtarif an.

E-Mobilität soll weiter ausgebaut werden

„Erneuerbare Energien schaffen Vertrauen, dies könnte mitunter ein Grund für den Erfolg unseres Unternehmens sein“, stellt Zöchmeister fest und verweist auf einen weiteren Zweig, die E-Mobilität, die 2022 weiter ausgebaut und mit neuer Geschäftsführung und einem wachsenden Team Fahrt aufnehmen soll.

