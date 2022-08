Zuschlag für Windpark: W.E.B baut 94 MW-Projekt in Kanada

Werbung

Kanadas Premierminister Justin Trudeau selbst hatte vor wenigen Wochen bei einem Besuch der kanadischen W.E.B-Tochter SWEB Development eine staatliche Millionen-Förderung für den Windpark angekündigt. Jetzt erhielt der niederösterreichische Grünstromproduzent die nächste Erfolgsmeldung: den Zuschlag für einen Stromliefervertrag für das bis zu 94,4 MW umfassende Projekt Weavers Mountain in der kanadischen Provinz Nova Scotia.

Das Projekt ist Teil eines umfassenden Ausbaus der Erneuerbaren bei zeitnaher Abschaltung von Kohlekraftwerken in der Provinz und wird auch einen Meilenstein der W.E.B darstellen: Bei Inbetriebnahme wird es der bis dato größte Windpark der W.E.B-Geschichte sein. Einmal mehr hat sich die W.E.B dabei gegen starke Konkurrenz durchgesetzt, Know-how des Waldviertler Energiewendeunternehmens ist weit über Österreichs Grenzen hinaus gefragt.

Aktuell betreibt die W.E.B Kraftwerke mit einer installierten Kapazität von 574 MW, Weavers Mountain entspricht daher einem Wachstum von mehr als 15 Prozent. Das Projekt wurde gemeinsam mit dem lokalen Projektpartner, der Glooscap First Nation, entwickelt und wird in weiterer Folge auch miteinander betrieben. Geliefert wird an den lokalen Netzbetreiber Nova Scotia Power mittels eines Stromliefervertrags – genannt Power Purchase Agreement (PPA) – über 25 Jahre.

Nach den erfreulichen Nachrichten soll auch relativ zügig mit der Umsetzung des Windparks Weavers Mountain gestartet werden. Erste Arbeiten sind bereits für 2023 angedacht. Verläuft alles nach Plan, werden die bis zu 16 Windräder 2025 saubere Energie liefern und damit einen wichtigen Beitrag für die nachhaltige Zukunft Kanadas leisten.

