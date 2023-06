Feuer konnte noch verhindert werden

Wie gefährlich es ist, noch schnell während des Kochens eine Erledigung zu machen, musste eine Bewohnerin aus der Mittergasse in Groß-Siegharts erfahren. Sie war noch kurz aus dem Haus gegangen, nachdem sie die Kochtöpfe bereits auf dem eingeschalteten Herd stehen hatte - und sperrte sich aus ihrer Wohnung aus.

In ihrer Not wählte sie 122 und die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Groß-Siegharts rückten umgehend aus. Nach Ankunft und erster Lagebeurteilung konnte kein offenes oder gekipptes Fenster gefunden werden und es wurde eine Türöffnung vorbereitet. Da die Information der Bewohnerin anfangs lautete, dass es sich am Herd nur um Wasser handle, wurde eine schonende Öffnung des Dachflächenfenster versucht. Nach erfolgreicher Öffnung dieses Fenster musste jedoch festgestellt werden, dass es bereits bei einem am Herd stehenden Kochtopf und einer Pfanne zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Diese Kochtöpfe konnten noch rechtzeitig ins Freie gebracht und ein Brand verhindert werden.

‍„Es ist wichtig, der Feuerwehr genaue Informationen zu geben. In diesem Fall genau zu beschreiben was sich genau auf dem Herd und wie lange sich dies bereits dort befindet. Dadurch kann eine grobe Eisnchätzung erfolgen, ob eine schonende oder bereits schnelle Öffnung von Fenster oder Tür vorgenommen werden muss um eine Brandausbreitung zu verhindern bzw. verringern“, erklären die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Groß-Siegharts.

