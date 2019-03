Nach dem Tod von Pfarrer Wolfgang Auhser hat die Pfarre Thaya nun einen neuen Provisor: Thomas Skrianz wird voraussichtlich bis Ende August als Priester in Thaya tätig sein.

Der gebürtige Tribuswinkler (Bezirk Baden) schwenkte nach einer Ausbildung zum Diplomkrankenpfleger auf das Priesteramt um. „Ich war von Kindesbeinen an mit der Kirche verbunden, erst als Ministrant, dann als Mesner, Lektor und Pfarrgemeinderat“, erzählt Skrianz im NÖN-Gespräch. Schließlich folgte er dem Ruf Gottes und absolvierte das Theologiestudium in Heiligenkreuz. 2016 wurde er zum Priester geweiht, er ist auch Mitglied der Josefsgemeinschaft Kleinhain. Bisher war er in Zwettl tätig und kennt so das Waldviertel bereits gut.

Seine ersten Eindrücke von Thaya sind positiv: „Die Leute sind sehr freundlich und wohlwollend gesinnt.“