Groß Siegharts: Hilfe für Maximilian wieder gesucht

Sonja Wiedena war erst noch froh, dass genügend Pflegekräfte sie bei der Betreuung ihres fast 13-jährigen Sohnes Maximilian Stickler unterstützten. Sie ist zwar derzeit nicht zur Gänze auf sich alleine gestellt, trotzdem kann das Pflegestunden-Kontingent vom Land NÖ nicht vollends ausgeschöpft werden. „Das sind 30 Wochenstunden, ein Wochenende und fünf Nachtdienststunden. Das wird je nach Situation eingeteilt, je nachdem, wie viel Personal gerade zur Verfügung steht.“

Krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen ist zuletzt das Personal, das ein Pflegedienst für sie zur Verfügung stellt, abgesprungen. „Die Pflegekräfte sind generell frustriert und so müde“, beobachtet die 43-Jährige. „Sie könnten zu uns wechseln, in die mobile Pflege, weil es bei uns nicht so stressig ist, aber sie sind ausgepowert.“

Die Pflegekrise hat sich während der Corona-Pandemie noch verstärkt. Wiedena ist wieder sehr gefordert: „Aber ich kann mich nicht zerreißen. Das ist ein Notprogramm.“ Sie sieht sich selbst als „Ärztin, Heiltherapeutin, Krankenschwester, Managerin – und irgendwann Mama.“

Dazu kommt, dass sich Mutter wie Sohn nach wie vor coronabedingt abschotten – und das belastet: „Für meinen Sohn ist das Virus absolut tödlich, da brauchen wir nicht zu diskutieren.“ Die Hoffnung, dass er im Jänner wieder zur Schule gehen kann, wird mit der Omikron-Variante äußerst geschmälert.

„Finanzielle Sorgen sind kein Bemmerl“

Und: „Die finanziellen Sorgen sind kein Bemmerl. Ich will nicht sagen, dass ich nichts bekomme, aber wir haben schon wahnsinnig viele Ausgaben.“ Das beginnt bei den Medikamenten und endet bei Hilfsmittel für ein wachsendes Kind und endet bei der Barrierefreiheit, auf die Maximilian angewiesen ist.

Wiedena würde sich außerdem wünschen, dass sie mit ihrem Sohn wieder ans Meer fahren kann: „Das ist kein Urlaub, sondern medizinisch ratsam“, erklärt die Mutter. Sie stelle jedes Mal fest, dass ihr Sohn mit Tracheostoma weniger oft kränklich nach einem Erholungsaufenthalt in der Meeresluft ist. „Wir wollen ihm das im nächsten Sommer wieder ermöglichen.“ Gespart wird bereits, aber ohne Unterstützung wird’s nicht gehen: Ein Spendenkonto wurde für Maximilian eingerichtet.