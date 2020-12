Mein Arbeitsbereich ist der Zentral-OP des Landesklinikums Waidhofen. Die Aufgabe, die ich inne habe, ist die Stationsleitungs-Vertretung. Schon beim ersten Lockdown musste ich die Leitung übernehmen und habe sie auch jetzt seit Mitte September.

Die Arbeitswoche ist für mich von Montag bis Freitag, täglich meist acht Stunden. Diese Dienstform gibt es für die Stationsleitung und ihre Vertretung, alle anderen haben verschiedene Dienstformen.

Der Tag beginnt um 7 Uhr mit einer Morgenbesprechung, vor allem, welche Operationen auf dem Programm sind. Auch OP-relevante Organisationen sind zu treffen.

Wichtig: offenes Ohr für Mitarbeiter haben. Die tägliche Dienstplanabrechnung, Material- und Apothekenbestellungen, Material auch wegräumen, in die OPs einspringen, da manchmal Unterstützung gebraucht wird. Zwischendurch Wünsche von anderen Stationen erfüllen, denn gewisse Verbrauchsmaterialien hat nur der OP.

Wichtig ist auch Zeit für die Mitarbeiter, immer ein offenes Ohr für sie zu haben. Auch gilt es, den Dienstplan für den nächsten Monat schreiben.

Eine der letzten Aufgaben am Tag ist die OP-Planbesprechung um 15.15 Uhr. Hier werden wichtige Informationen für die Operationen eingeholt und für den nächsten Tag besprochen. Dann habe ich Dienstschluss, wenn nicht noch wichtigeThemen anfallen oder ich einen Dienst für jemanden übernehme.

Überstunden bis zum Sommer. Aktuell heißt die Herausforderung Covid-19. Wie ist es zu schaffen, dass das Personal nicht vor Überlastung einknickt? Wie stelle ich den Dienstplan auf, da viele unserer Pflegekräfte auf anderen Stationen eingesetzt sind, da wir in einem absoluten Spezialbereich sind?

Ebenso sind die Operationen reduziert. Es ist momentan nur ein OP in Betrieb. Die Herausforderung wird sein, die abgesagten Operationen wieder aufzuholen.

Pflegekräfte an andere Stationen verborgt. Ich habe meine neuen Pflegekräfte, die ich dringend im OP einschulen müsste, damit wir wieder auf Urlaub gehen können, an andere Stationen (Covid-19) verborgt. Die Personalsituation wäre sonst für die anderen Stationen nicht mehr händelbar. Das bedeutet aber für uns bis zum Sommer hin Überstunden, da wir selbst noch zusätzlich unseren Urlaub, den wir auch unbedingt brauchen, planen müssen und weil das neue Personal noch nicht voll einsetzbar ist.

Pflegepersonal stößt an Grenzen des Machbaren. Momentan herrscht ein Gefühl des Unbehagens, es ist alles irgendwie so ohnmächtig. Nicht abschätzbar. Sowohl jetzt als auch nach Covid-19, da wir ein kleines Haus sind. Wie geht es weiter? Welche Herausforderungen warten auf uns? Die Belastungen sowohl physischer als auch psychischer Natur sind um vieles gewachsen, Mitarbeiter müssen in fremden Bereichen arbeiten, Schutzkleidung den ganzen Tag tragen. Wir können nicht jammern wie die Bevölkerung es tut, weil sie kurz eine Maske beim Einkaufen tragen muss.

Der Dienst endet nicht mehr an der Krankenhauspforte, es wird die Belastung mit nach Hause genommen. Das Pflegepersonal ist an die Grenzen des Machbaren gestoßen. Die Umstände zu Hause haben sich auch verschlechtert. Der Regenerationsfaktor ist um einiges geringer als vor Corona — Homeoffice des Partners oder der Partnerin, Distance Learning ...

Herausforderungen im Familienleben. Ich selbst habe keine Kinder, daher möchte ich hier die Empfindungen einer Kollegin wiedergeben: Es ist ein Spagat zwischen einerseits einer Vollzeit-Tätigkeit als DGKP, und andererseits als Mutter zweier Kinder im Distance-Learning und Ehefrau eines Ehegattens, der zur Risikogruppe gehört. Die Herausforderung von fast täglichen Neuerungen und Änderungen im Beruf, die einen selbst an die Grenze des Schaffbaren treiben. Aber man merkt den Zusammenhalt und große Dankbarkeit der Mitarbeiter, die auf den Covid-Stationen arbeiten, wenn man als Stationsfremde mitarbeitet und unterstützend mitwirken kann.

Nach 12 Stunden Dienst fordert die Familie zu Hause Unterstützung, Computerhandling, den Umgang mit Lernplattformen, Lernstoff-Fragen, die Sorgen der Kinder, die zur Matura antreten sollen, wie sich das entwickeln wird. Im Hinterkopf schwingt dann immer noch die Angst mit, die Personen zu Hause anzustecken, vor allem jene, die zur Risikogruppe gehören.

Als Familie, aber auch als Team in der Arbeit wächst man wieder mehr zusammen, und mit etwas Humor und einer gewissen Gelassenheit ist Beruf und Familie auch in dieser außergewöhnlichen Zeit unter einen Hut zu bringen.

Zusammenarbeit mit den Kollegen funktioniert. Die Zusammenarbeit zwischen dem Pflegepersonal funktioniert, natürlich auch mit ein paar kleinen Ausnahmen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter Druck ist nicht immer einfach, da die Pflege für vieles verantwortlich ist. Aber wir arbeiten alle auf das gleiche Ziel hin.

Ansteckungsgefahr minimal mit guter Ausrüstung. Wenn wir genügend adäquate Schutzausrüstung bekommen und nicht auf billigstes Material zurückgreifen müssen, wenn auch wirklich genügend Pflegepersonal vorhanden ist, damit eine Ablösung im Covid-Bereich möglich ist und nicht das Personal bis auf das Letzte ausgepresst wird, dann ist die Ansteckungsgefahr minimal. Bei der ersten Welle hat noch jeder dem Pflegepersonal applaudiert, jetzt wird es aber von der Bevölkerung selbst ruiniert, weil sie sich an keine Vorgaben halten will. Der zweite Lockdown wäre mit mehr Vernunft undgegenseitige Rücksichtnahme der Bevölkerung verhinderbar gewesen.