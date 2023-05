Zwei Pkw in Thaya kollidiert

Im Ortsgebiet von Thaya kam es am 15. Mai, kurz nach 8 Uhr, im Kreuzungsbereich der Hauptstraße mit der Bahnhofstraße zu einem Zusammenstoß zweier Personenkraftwagen. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt - die beiden Fahrzeuge wurden aber beschädigt. Während der beteiligte Ford S-Max selbständig den Unfallort verlassen konnte, wurde der VW Touran so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Nachdem die Feuerwehr Thaya die Erstmaßnahmen vor Ort durchgeführt hatte, wurde das Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Waidhofen/Thaya angefordert. Der noch auf der Fahrbahn stehende Unfallwagen wurde mit dem Ladekran geborgen und zu einer Waidhofner Markenwerkstätte abtransportiert. Während der Bergungsarbeiten in der Dauer von rund einer Stunde musste der Verkehr kurzfristig im Bereich der Unfallstelle angehalten werden.

