15-Jähriger mit Hubschrauber abtransportiert

Ein 83-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen lenkte am 24. August gegen 16.40 Uhr, seinen Pkw auf der Landesstraße B 36 von Thaya kommend in Richtung Waidhofen. Zeitgleich lenkte ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen sein zweirädriges Kleinkraftrad in entgegengesetzter Richtung und wollte links auf einen Güterweg einbiegen.

Beim Abbiegen dürfte der 15-Jährige aus bisher unbekannter Ursache den Pkw des 83-Jährigen übersehen haben. Durch den Zusammenstoß wurde der 15-jährige schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins SMZ Ost nach Wien geflogen werden. Der Lenker des Pkw wurde mit leichten Verletzungen ins Landesklinikum Waidhofen gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die beteiligten Unfallfahrzeuge wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Thaya geborgen.