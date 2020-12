Anders als vorgehabt lief es heuer auch mit dem geplanten Gesundheits- und Bildungszentrum in der alten Schule in Reibers.

Corona funkte dazwischen

Wie in der NÖN berichtet, wurde das Gebäude von der Schloss Stare Hobzi Betriebsges.m.b.H gekauft und sollte bis zum Herbst gemeinsam mit dem Schloss Stare Hobzi in Tschechien zu einem Gesundheits- und Bildungszentrum umgestaltet werden. Doch Corona funkte bei diesem Projekt dazwischen.

Noch dazu verhinderten Straßenarbeiten in Reibers die Renovierung der ehemaligen Schule.

„Keiner wollte uns noch heuer eine Heizung einbauen. Auch die Fassadenrenovierung war wegen der Straßensanierung nicht möglich.“ Jürgen Schuster über die Verzögerungen beim Umbau.

„Es wurden zwar die zwei großen Klassenräume für Besprechungen und Seminare umgestaltet, aber keiner wollte uns noch heuer eine Heizung einbauen“, erzählt Besitzer Jürgen Schuster. „Auch die Fassadenrenovierung war wegen der Straßensanierung nicht möglich. Grenzübertritte nach Tschechien wurden sowieso vermieden.“

Bevor Reibers als Standort im Frühjahr fertiggestellt wird, wurde nun ein Plan B entwickelt.

„Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, am Hauptplatz in Waidhofen im Hartlauergebäude unsere Akademie einzurichten, sodass wir ab sofort für Menschen besonders im Bereich des Einzelcoachings und der Einzelberatung tätig werden können, da größere Seminare derzeit unmöglich sind“, verkündet Schuster. „Das Hartlauergebäude gehört zum Stadthotel. Ein Büro wurde umfunktioniert, damit jetzt einmal gestartet werden kann. Waidhofen ist als Standort für einen Start auch ganz gut. Wir können auch auf den Seminarraum des Stadthotels zugreifen, wenn es wieder erlaubt ist.“

Geistige und energetische Ausgewogenheit wiedererlangen

„Das individuelle Gesundheits- und Energie-Coaching unterstützt den Gast dabei, seine körper liche, geistige und energetische Ausgewogenheit wieder zu erlangen bzw. anzubahnen“, erklärt der leitende Trainer Ludwig Saga-Doktor. „Seit nunmehr 40 Jahren bin ich mit großer Begeisterung professioneller Personal-Trainer, Gesundheits- und Energie-Coach und Erwachsenenbildner. Viel praktische Erfahrung durfte ich in der Privatwirtschaft, als Masseur, Fachexperte für Akupressur und Sani täter sammeln. Meine Beratung und Betreuung setzte ich als Lehrbeauftragter an der Uni versität Wien, als Dozent der Pädagogischen Hochschulen und der Bildungsdirektion Wien fort.“

Seit kurzem ist der Wiener Ludwig Saga-Doktor pensioniert und hat bereits seit zwei Jahren mit seiner Partnerin Silvia Degenhart einen Zweitwohnsitz in Dobersberg. Silvia Degenhart ist Fachberaterin für holistische Gesundheit und Künstlerin und bringt sich ebenso in das Projekt ein.

Auch Besitzer Jürgen Schuster, der mit seiner Frau ein Immobilienbüro in der Böhmgasse betreibt, wird als Coach tätig sein: „Als Unternehmer will ich anderen Unternehmern helfen, wenn es Probleme mit dem Betrieb oder Mitarbeitern gibt.“ Jürgen Schuster hat jedoch auch eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich. Er betrieb ein größeres Unternehmen, erkrankte schwer an Krebs und war von den Ärzten in dieser Zeit schon aufgegeben worden.

„Ich schreibe schon seit drei Jahren ein Seminarprogramm von meinem Leben und möchte auch ein Buch darüber im Frühjahr herausbringen“, erzählt er. „Mein Ziel ist, in Zukunft Menschen mit meinen Erfahrungen und Erlebnissen zu helfen. Ich will ein Veränderungsseminar für ausgebrannte Menschen anbieten.“

Vorträge und Workshops

Sobald es wieder möglich ist, werden auch Vorträge, Workshops, Seminare und Kurse für Gesundheit und Wohlbefinden zur Vorbeugung und Selbsthilfe sowie zur Persönlichkeitsentwicklung und Optimierung der Lebensqualität angeboten.

Ein 30-minütiges Erstgespräch ist gratis. Informationen unter: www.pro-pca.com oder 0699/1 58 10130.