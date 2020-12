„Es ist kein Geheimnis, dass wir in diesen Zeiten Prioritäten setzen müssen. Uns fehlen im kommenden Jahr um die 700.000 Euro an Ertragsanteilen, dazu kommen noch zu erwartende Einbußen bei der Kommunalsteuer von rund 200.000 Euro, sodass uns in Summe auf der Einnahmenseite um die 900.000 Euro gegenüber 2019 fehlen“, schildert Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) die angespannte finanzielle Lage der Stadt Waidhofen.

Gewisse Vorhaben wie der Kanalbau in Matzles und die Entfernung des Klärschlamms von den Klärteichen in Hollenbach seien behördenseitig vorgeschrieben und müssen daher umgesetzt werden. Im Bereich Bauland setzt die ÖVP-IG-Koalition auf das heuer neu vorgestellte Siedlungsprojekt „Heli-Dungler-Siedlung“, da man dort schneller und günstiger Bauland schaffen könne als in der „Heimatsleitn“.

„Die Aufschließungskosten wären in der Heimatsleitn etwa dreimal so hoch wie in der Heli-Dungler-Siedlung. Daher macht es Sinn, dieses Projekt zu priorisieren. Damit können wir auch unser Versprechen einhalten, dass es 2021 gemeindeeigene Bauplätze in der Stadt geben wird“, rechtfertigt Litschauer die vorgenommene Prioritätenreihung. Auch dass der Schuldenstand der Gemeinde im kommenden Jahr anwachsen wird, ist kein Geheimnis: „Wir rechnen damit, dass die Verschuldung von 10,1 auf 11,1 Millionen Euro anwachsen wird. Der Großteil davon entfällt auf den Kanal in Matzles“, sagt Litschauer. Für die Heli-Dungler-Siedlung (hier war von 800.000 Euro Aufschließungskosten die Rede) werde nur eine kurzfristige Überbrückungsfinanzierung gebraucht, versichert Litschauer. Es sei ein Budget, wie es eben in Anbetracht der Umstände ist.