Stadtgepräche in Waidhofen: Wind als Reizthema

Zu einer Podiumsdiskussion mti dem Titel „Waidhofner Stadtgespräche“ lud die katholische Studentenverbindung Rugia am vergangenen Freitagabend in den Stadtsaal.

Das Ziel der Diskussionsrunde war, innerhalb der laufenden Funktionsperiode des Gemeinderats Vertretern aller Fraktionen die Möglichkeit einzuräumen, zum bisher Erreichten Stellung zu nehmen und Pläne und Wünsche für die nähere Zukunft zu äußern. Das Publikum wurde eingeladen, sich mit Fragen und eigenen Wortmeldungen und Anregungen aktiv einzubringen.

Schon auf dem Weg zum Stadtsaaleingang ließ sich erahnen, welches Thema ganz sicher seinen Raum finden wird: Eine Abordnung von Gegnern der geplanten Windkraftprojekte im Bezirk Waidhofen hatte sich mit Transparenten und Tafeln vor dem Stadtsaal eingefunden und war anschließend auch im Publikum vertreten.

Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Peter Ozlberger. Zu Beginn hatte jedert politischer Vertreter – auf dem Podium waren Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP), Vizebürgermeister Martin Litschauer (Grüne / IG), Stadtrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) und Gemeinderat Franz Pfabigan (SPÖ) – fünf Minuten Zeit für ein Eingangsstatement.

Kreisverkehr statt Ampel an B36 soll kommen

Ramharter hob dabei die durch ihn in den Gemeinderat eingebrachte Ruhe hervor, verwies darauf, dass 92 Prozent der Anträge einstimmig beschlossen werden würden, und dass auch in die Verwaltung wieder Ruhe gebracht und die Gemeinde als Arbeitgeber attraktiver geworden sei. Mit der geplanten Kleinstkinderbetreuungseinrichtung, den in Errichtung befindlichen 145 Wohneinheiten durch Siedlungsgenossenschaften und die laufenden Infrastrukturprojekte bei Kanal und Wasserversorgung zeigte Ramharter auf, was derzeit in der Stadt in Umsetzung bzw. in Planung sei.

Gute Neuigkeiten konnte der Stadtchef hinsichtlich des bereits länger zur Diskussion stehenden Kreisverkehrs anstelle der Ampelkreuzung an der B36 verkünden. Hier soll 2024 mit der Planung begonnen werden, die Umsetzung könnte 2025 erfolgen.

Waldhäusl will auf Überparteilichkeit setzen

Gottfried Waldhäusl präsentierte seine kürzlich offiziell vorgestellte Bürgerbewegung „Waidhofen wird Hauptstadt“. Seine Fraktion wolle sich in Zukunft öffnen, nicht gegen etwas, sondern für Waidhofen arbeiten. Überparteilichkeit und ein Wettbewerb der besten Ideen sollen Vorrang vor Parteipolitik einnehmen. „Ich will ein Bürgermeister für alle sein. Ich werde alle Ideen einbinden, egal von wem sie kommen, eine gute Idee ist eine gute Idee“, hob Waldhäusl hervor. Zudem stellte er gleich in seinem Eingangsstatement klar, dass Windräder bei ihm im Wald nichts verloren haben.

Fortschritte bei Infrastruktur in Ortschaften

Martin Litschauer ging auf die nun endlich in Umsetzung befindlichen Kanal- und Wasserprojekte in den Ortschaften ein – diese seien wesentlich, um die Siedlungsentwicklung in den Katastralgemeinden nicht zu hemmen. Weitere Meilensteine seien der Ausbau der gemeindeeigenen Photovoltaik-Anlagen, die Gründung einer gemeindeübergreifenden Energiegemeinschaft und eine Energieeinsparung von einem Drittel bei der Wasserversorgung.

Wesentlich für die Zukunft sei, den Strombedarf der Gemeinde noch stärker regional abdecken zu können, was durch den direkten Strombezug von Windrädern gelingen könne. „Der Vorteil soll für alle Waidhofner da sein, wir sollen eine leistbare Region sein“, betonte Litschauer. Auch der Ausbau des „Alltagradfahrens“ sei für ihn ein wichtiger Punkt.

Franz Pfabigan erinnerte daran, dass die Kanalprojekte in den Ortschaften schon in seiner Zeit als SPÖ-Stadtrat im Jahr 2009 projektiert wurden und 2013 hätten umgesetzt sein sollen – ein Seitenhieb auf die mehrfache Hintanstellung der Projekte durch vorhergehende Stadtregierungen. Erfreut zeigte sich Pfabigan darüber, dass einige Ideen seiner Fraktion – welche mit drei Mandataren die kleinste im Gemeinderat ist – von der ÖVP-IG-Koalition aufgegriffen worden sind, wie der Eislaufplatz oder die kostenlose Benützung des Beachvolleyballplatzes. Unbedingt verbessert werden müsse die Erreichbarkeit der Bezirkshauptstadt Waidhofen für Radfahrer mit öffentlichen Verkehrsmitteln – da im Bus keine Radmitnahme erlaubt ist, ist dies aktuell nicht gegeben.Pfabigan will Sommerrodelbahn Als Idee für die Zukunft warf Pfabigan eine Sommerrodelbahn bei der Skipiste in Ulrichschlag ein, für die er bereits ein Konzept vorliegen habe.

In der Rückrunde sprach sich Ramharter für Windkraft mit Maß und Ziel aus: „Ich halte 20 bis 25 Windräder im Bezirk für angemessen, nicht 40 oder 50.“ Waldhäusl kritisierte die Verdoppelung des Schuldenstands der Gemeinde durch die anstehenden Investitionen auf 25 Millionen Euro, in einer Zeit steigender Zinsen. Diese Investitionen hätten früher getätigt werden müssen. Martin Litschauer wies dieses Argument zurück, denn Waldhäusl habe in seiner Zeit als Finanzstadtrat das Geld für Kanalprojekte blockiert.

Offene Frage nach Vetorecht der Gemeinde

In der Publikums-Fragerunde spielte, wie schon anhand der Windkraftgegner zu erwarten war, das Thema Windkraft eine große Rolle. In Wortmeldungen wurde auf die Zerstörung der größten zusammenhängenden Waldfläche im Bezirk, die Versiegelung von 40 Hektar Fläche und die Notwendigkeit einer Volksbefragung vor der Entscheidung für oder gegen einen Zonierungswunsch hingewiesen. Wenn einmal ein Gebiet als Windkraftzone ausgewiesen sei, habe die Gemeinde keine rechtliche Handhabe mehr, sich gegen einzelne Standorte auszusprechen, eine Widmung zu verweigern oder die Zahl der Anlagen zu beschränken, warnten die Kritiker.

Auch Waldhäusl bekräftigte, dass mit der Übermittlung eines Zonierungswunsches an das Land NÖ die Gemeinde das Ruder aus der Hand gebe. Die einzige Möglichkeit, um einen Wildwuchs von Windkraftanlagen zu verhindern, sei, sich gegen die Zonierung zu stellen – in diesem Fall werde das Land NÖ andere Flächen wählen, die ebenfalls zur Wahl stehen, da man Windkraft primär dort umsetzen würde, wo es keinen Widerstand aus der Bevölkerung gibt.

Ramharter und Litschauer versicherten hingegen, dass man sehr wohl noch bei der Flächenwidmung entscheiden könne, ob man die Umwidmung zur Errichtung von Windrädern zulasse oder nicht. Moderator Peter Ozlberger wurde aufgefordert, diese Frage rechtlich zu klären, was aber im Rahmen der Veranstaltung nicht möglich war.

Weitere Themen, die in der Publikumsrunde aufkamen, waren die aktuelle Situation um die Einstellung der Mittel für das Beschäftigungsprojekt „Eibetex“, ob die Gemeinde die Möglichkeit hat, dem Einkaufszentrum Thayapark eine Flächenbegrünung bzw. Errichtung von Photovoltaikanlagen auf dem Parkplatz vorzuschreiben (Anm: dies ist rechtlich nicht möglich) und die Wiederherstellung des Bahnverkehrs nach Waidhofen.

Für das Problem der derzeit nicht möglichen Radmitnahme im öffentlichen Verkehr hatte einer der Zuhörer – Erwin Pröstling – einen Lösungsvorschlag: Man solle anregen, dass die Buslinie 760 (Litschau-Göp-fritz/Wild) zumindest einmal täglich in der Früh und an Abend einen Radanhänger mitnimmt.