Konzert der Rossinger Musikanten in Obergrünbach

Vorfreude auf das Weihnachtsfest weckte das Adventkonzert in der Pfarrkirche von Obergrünbach in den Konzertbesuchern. Die Rossinger Musikanten unter der Leitung von Karl Piffl, Carina Dejc mar an der Orgel und die – schon seit längerer Zeit dem Teenager-Alter entwachsene – Boygroup spielten, sangen und lasen am Sonntagnachmittag vorweihnachtliche Musik, Adentlieder und gedankenreiche Poesie.

Musik und Gedichte

Von der Orgel erklang der Aufruf „Tauet Himmel den Gerechten“ und die Verheißung „Bald kommt, bald kommt Emanuel“. Die fünfköpfige Boygroup sang mit Gitarrenbegleitung von stiller Zeit: „Es rührt si ka Blattl“ und verkündete „Näher kummt die heil’ge Nocht“. Drei Knaben aus der Boygroup – Diakon Franz Hadl, Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger und Bürgermeister Siegfried Walch – lasen sowohl im authentischen österreichischen Dialekt als auch in Schriftsprache verfasste Texte und Gedichte, wünschten sich „Weihnachten, wie’s früher war“, denn da war so wenig so viel mehr, sie verrieten „Wos i gern mecht“ und belauschten das „Zwiegespräch von Ochs und Esel“ im Stall von Bethlehem.

Das Bläserensemble der Rossinger Musikanten appellierte „Still, still, still, weil`s Kindlein schlafen will“ und lud die Besucher am Ende des Konzerts ein, das Lied „Es wird scho glei dumpa, es wird jo glei Nocht“ mitzusingen.

Zu guter Letzt waren alle Anwesenden zur Agape mit köstlich schmeckenden Mehlspeisen und Aufstrich-Broten eingeladen.

