„Die biblische Erkenntnis 'Alles hat seine Zeit' gilt auch für mich. Die Zeit für ein konstruktives, ehrliches Miteinander ist noch nicht reif. Ich kann meinen eingeschlagenen Erfolgsweg nicht durchziehen, da es an Unterstützung und Willen zum politischen Miteinander und dem Willen zum politischen Wohl unserer tollen Stadtgemeinde mangelt. Mein Stil des Miteinanders wird nicht mitgetragen", stellt Grahofer in einer Aussendung klar. „Es reicht nicht, wenn alleine die Absichten gut sind - ohne Miteinander fehlt das Fundament für ein erfolgreiches Wirken. Ganz elementar bestehen hier politische, unüberbrückbare Auffassungsunterschiede. Für die Fortführung der Streitereien und Machtspiele stehe ich nicht zur Verfügung."

Grahofer wurde erst am 28. Jänner dieses Jahres als Nachfolgerin des krankheitshalber zurückgetretenen Bürgermeister Robert Altschach (ÖVP) einstimmig gewählt. Von Beginn an setzte sie auf den parteiübergreifenden Dialog und schaffte es, auch zur FPÖ mit Gottfried Waldhäusl eine konstruktivere Basis aufzubauen. Auch für die Belange der Verwaltungsmitarbeiter, die in der Vergangenheit immer wieder seitens der Politik als Sündenböcke für politische Versäumnisse und Fehler - etwa im Falle von Verzögerungen beim Haushaltsvoranschlag oder zuletzt beim "vergessenen" Stadtratsbeschluss für die Vergabe der Ausschreibung von Arbeiten für den Kanal- und Wasserleitungsbau in Matzles - herhalten mussten, setzte sich Grahofer ein.

Sie will sich nun wieder ihrer Selbständigkeit und ihren sozialen Projekten widmen. „Ich wünsche mir für die Zukunft unserer Stadt, dass die politisch beteiligten Personen begreifen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und es eine Kraftverschwendung darstellt, in verschiedene Richtungen zu rudern. Das gemeinsame Wirken zum Wohle unserer Stadt sollte dem Ausleben persönlicher Machtspiele weichen. Und natürlich wäre es mir auch ein Herzensanliegen, wenn auch wieder von allen Seiten ein respektvoller Umgang mit unseren Rathausmitarbeitern gewählt werden könnte", wünscht sich Grahofer.

Sie bedankt sich bei den zahlreichen Vereinen, der Feuerwehr und dem Roten Kreuz für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, ebenso bei den Gemeinderäten, die ihren Weg des Miteinanders unterstützt haben sowie der Stadtverwaltung für ihren Einsatz und ihre ausgezeichnete Arbeit. Auch den Waidhofnern dankt Grahofer für das entgegengebrachte Vertrauen, die Wertschätzung und für viele Gespräche und Begegnungen.