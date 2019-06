In einem an Kollegen und Gemeinderäte gerichteten Mail, das der NÖN vorliegt, wirft die Personalvertretung Bürgermeister Robert Altschach vor, dass es nicht gelungen sei, die Bediensteten aus politisch motivierten Konflikten herauszuhalten und den Mitarbeitern respektvolle und wertschätzende Arbeitsbedingungen zu schaffen. Immer wieder seien Kollegen – insbesondere aufgrund der vom Bürgermeister nicht gelösten Komptetenzregelung – in Konflikte verwickelt worden. Dadurch sei die Personalvertretung vor Situationen gestellt worden, die es ihr unmöglich gemacht hätten, ihre Tätigkeit zufriedenstellend zu erfüllen.

Bürgermeister Robert Altschach will sich zu den Vorwürfen gegen seine Person nicht äußern: „Offensichtlich gibt es jemanden, der immer wieder für Unruhe sorgen will, und Interna an die Medien weitergibt. Man will offenbar die gute Stimmung durch das Volkskultur-Festival ‚aufhOHRchen‘ trüben“, sagt Altschach. Nachsatz: „Jeder, der mich kennt weiß, wie ich bin. Man kann mit mir gut zusammenarbeiten Offenkundig will das aber jemand anders darstellen.“