Suizidversuch Polizeieinsatz in Groß-Siegharts: Person wollte von Siloturm springen

Lesezeit: 2 Min Michael Schwab

Symbolbild Foto: APA (Symbolbild)

E inen Auflauf an Einsatzkräften gab es am Donnerstagnachmittag beim Lagerhaus in Groß-Siegharts. Eine Person versuchte offenbar, vom Siloturm zu springen.