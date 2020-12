Weit fortgeschritten sind die Um- und Ausbauarbeiten an der Polytechnischen Schule (PTS) Waidhofen.

Wie in der NÖN berichtet, startete das auf drei Jahre angelegte Bauprojekt im Juni 2019. Das Projekt umfasst eine Generalsanierung des bestehenden Gebäudes und Zubauten an der Nord- und Westseite sowie die Neuerrichtung eines Dachgeschoßes.

Bis zum Herbst 2019 war der Zubau fertig, über den Winter erfolgte die Aufstockung des Dachgeschoßes, die Innenausstattung des neuen Geschoßes wurde heuer im Frühjahr vorgenommen.

Dachgeschoß fertig, Rest der Innenräume bis Frühjahr

Über den Sommer und Herbst gingen die Umbauarbeiten im ersten Obergeschoß und im Erdgeschoß weiter. Kürzlich wurde die Fassade neu gestaltet. „Jetzt sieht das Gebäude endlich wie eine Schule und nicht mehr wie ein Feuerwehrhaus aus“, merkt Schulgemeindeobmann Diether Schiefer beim Baustellenrundgang an. Der Umbau erfolgte im laufenden Betrieb, auch jetzt grenzen neu gestaltete Bereiche an Baustellenabschnitte an.

Lange werden sich Schüler und Lehrer jedoch nicht mehr damit abfinden müssen, denn über den Winter sollen die Innenarbeiten abgeschlossen werden. Im Frühjahr folgen die Außenanlagen. „Zum Schulbeginn in Herbst 2021 soll alles komplett fertig sein. Wir haben jetzt Werkräume in entsprechender Qualität, Größe und Ausstattung“, betont Schiefer.

Ein Ausweichen ins Kulturschlössl ist dann nicht mehr nötig, mittels eines Aufzuges sind außerdem alle Stockwerke des Gebäudes barrierefrei erreichbar.

Im neuen Dachgeschoß erhält man bereits einen guten Eindruck von den modernen Unterrichtsräumen, die alle mit einer Lüftungsanlage mit CO 2 -Steuerung ausgestattet sind. Im EDV-Raum gibt es wegen der Abwärme der Computer auch eine Klimaanlage. Alle Klassen verfügen entweder über ein Smart board oder einen Beamer.

Die Kosten für das Vorhaben werden gut drei Millionen Euro betragen.