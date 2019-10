1974 entschloss er sich, zur Gendarmerie zu gehen. Ab 1976 war er am Gendarmerieposten Ziersdorf stationiert, ab 1979 in Vitis. Weitere Stationen waren Horn und Waidhofen. 1996 wirkte er am Aufbau der Grenzkontrollstelle Fratres mit, die er ab 1997 bis 2006 als Kommandant leitete.

Dann wechselte Frassl als Kommandant an die Polizeiinspektion Weikertschlag, und 2008 ans Bezirkspolizeikommando. Seit seinem Pensionsantritt im November 2009 hält sich Frassl mit ausgedehnten täglichen Spaziergängen von acht bis zehn Kilometern fit.

Außerdem fährt er gerne Rad, nicht nur auf der Thayarunde, sondern auch entlang der Donau und weiteren Radwegen im Land. Als Opa von sieben Enkeln ist er auch familiär beschäftigt. Seinen 70. Geburtstag feierte er am Montag im Kreise seiner ehemaligen Kollegen im Gasthaus Kainz in Vitis.