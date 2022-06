Interdisziplinäre Tagesklinik: Patienten mit Leistung zufrieden

Werbung

Patientin Bettina Limberger (54) aus Merkenbrechts ließ sich nun schon das zweite Mal an der interdisziplinären Tagesklinik operieren. „Ich bin sowohl mit der operativen medizinischen Behandlung durch Oberarzt Jörg Zotter vom Landesklinikum Zwettl, aber auch mit der pflegerischen Betreuung des gesamten Teams hoch zufrieden“.

Besonders beeindruckend findet die Elementarpädagogin den wertschätzenden Umgang mit Patienten, beginnend schon bei der Voraufnahme in der Ambulanz über den Anästhesisten oder die Anästhesistin bis hin zum Vorgespräch auf der Tagesklinik. Auch am Operationstag war Bettina Limberger von der Ruhe und angenehmen Stimmung in der Tagesklinik begeistert und konnte nach erfolgreicher orthopädischer Operation sowie anschließender Ruhephase das Klinikum wieder nach Hause verlassen.

Patientin Bettina Weiß wurde am Landesklinikum Waidhofen tagesklinisch operiert. Am Bild mit DGKP Petra Schneider und DGKP Evelin Zeller. Foto: Landesklinikum Waidhofen

Kooperationen, pflegerische Fortschritte und neue Behandlungsmöglichkeiten erlauben es, zunehmend mehr medizinische Leistungen tagesklinisch anzubieten. Eine enge Abstimmung zwischen der Tagesklinik und den einzelnen Spezialisten ist dabei besonders wichtig, denn jede Patientin, jeder Patient hat spezielle Anforderungen und Bedürfnisse.

So auch Sabine Weiß (57) aus Watzelsdorf bei Horn, die von der Besonderheit der tagesklinischen Versorgung und der engen Abstimmung der Waldviertler Operateure profitierte. Ihr Facharzt im Landesklinikum Horn hatte die Diagnose gestellt, der unfallchirurgische Eingriff wurde im Landesklinikum Waidhofen tagesklinisch durchgeführt.

Nach dem Voraufnahmegespräch und den notwendigen Untersuchungen wurde Sabine Weiß von Oberarzt Marek Wangler aus dem Landesklinikum Horn operiert und verließ nachmittags schon wieder das Klinikum. Auch sie empfand die wertschätzende positive Stimmung und das freundliche Auftreten des gesamten Personals am Operationstag in der Tagesklinik und im Aufwachraum als sehr angenehm und beruhigend. „Das Konzept des tagesklinischen Eingriffs kann ich bei Möglichkeit jedem Patienten nur bestens empfehlen“ sagt Sabine Weiß.

