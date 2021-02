Postbasis könnte im Betriebsgebiet Ost errichtet werden .

Vor einigen Wochen wurde über Waidhofen an der Thaya als möglichen Standort für eine Postbasis spekuliert – nun wird das Projekt konkreter. In der kommenden Gemeinderatssitzung am 3. März sollen die Weichen für den Verkauf eines Betriebsgrundstückes im Betriebsgebiet Ost zur Errichtung eines Verteilerzentrums gestellt werden.