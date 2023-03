Fotomeisterschaft NÖ-Nord: Fotoclub Stockerau holte sich Gesamtsieg

Die eingereichten Fotos wurden von einer Jury begutachtet und mit Punkten bewertet. Ganz vorne dabei waren die Fotoclubs Stockerau, Ernstbrunn und Enzersfeld. Gernot Blieberger, Obmann des Fotolaborclubs Groß-Siegharts, der ebenfalls mit sechs Fotografen an der Meisterschaft teilnahm, führte die Siegerehrung gemeinsam mit Vizebürgermeister Michael Litschauer durch.

„Ich gratuliere allen Fotografen, die mitgemacht haben. Jedes Bild ist ein Kunstwerk. Bei den Juroren bedanke ich mich für die Zeit, die sie für die Bewertung aufgewendet haben, das ist heute nicht mehr selbstverständlich“, sagte Litschauer.

Bei der Siegerehrung räumte der Fotoclub Stockerau ordentlich ab: In allen drei Teilbewerben ging der erste Platz an Fotografen aus Stockerau, und auch in der Gesamtwertung gingen die ersten vier Plätze an die Stockerauer (siehe Ergebnisliste). Damit entschied dieser Fotoclub auch die Clubwertung für sich, gefolgt von Enzersfeld und Ernstbrunn auf den Plätzen zwei und drei.

Nach der Siegerehrung hieß es ein paar Schritte weitergehen, zur Galerie im Schloss, wo man eine Auswahl der eingereichten Werke bewundern konnte. Die Gestaltung der Ausstellung war keine einfache Sache, da der Platz auf 60 Bilder beschränkt war. „Wir haben uns die Bilder in Fünfergruppen angesehen und darauf geachtet, dass jeder Teilnehmer, der zumindest zwei Teilbewerbe absolviert hat, mit einem Bild vertreten ist, und dass von den jeweiligen Siegern alle Fotos zu sehen sind“, erklärte Blieberger.

Vom Fotolaborclub Groß-Siegharts erzielte Reinhard Hurt mit Platz 20 und 247 Punkten das beste Ergebnis in der Gesamtwertung - die Siegerin Gaby Bauer aus Stockerau hatte 295 Punkte erzielt. Teilweise entschieden nur wenige Punkte Unterschied über die Platzierung, die Plätze eins bis 20 lagen allesamt zwischen 295 und 247 Punkten.

Nach dem Bewerb heißt übrigens schon wieder vor dem Bewerb. Die Fotomeisterschaft NÖ-Nord 2023 läuft bereits an, Fotos zum ersten Teilbewerb „Die Schönheit des Vergänglichen“ müssen bis spätestens 26. März eingereicht werden. Für das freie Thema ist die Abgabefrist der 25. Juni, für den dritten Teilbewerb „Wein“ der 24. September. Weitere Infos dazu auf der Website der Fotomeisterschaft NÖ-Nord: www.foto-meisterschaft-noe-nord.at/teilnahme-2023/

