Kleintierzüchter suchten Champions

Die Kleintierzüchter des Kleintierzuchtvereines Groß-Siegharts präsentierten bei der Kleintierschau die Ergebnisse des vergangenen Zuchtjahres.

Rund 300 Tiere wie Ziervögel, Tauben, Hasen und Geflügel wurden im Vereinsheim zur Schau gestellt. Durch das ausgezeichnete Besucherinteresse aus nah und fern wurden die Vereinsmitglieder für ihre sehr zeitaufwendige Gestaltung dieser Veranstaltung belohnt.

Bei der Ausstellungseröffnung dankten Obmann Ingo Tomsa und Obmannstellvertreter Herbert Kuna den Gemeindevertretern, Besuchern, Mitgliedern und Helfern. Bürgermeister Ulrich Achleitner eröffnete anschließend die Kleintierausstellung. An Helmut Hahn, Karl Raidl, Karl Schiedler und Hans Widlroither wurde im Rahmen der Veranstaltung vom Rassezuchtverband österreichischer Kleintierzüchter für besondere Verdienste in der Kleintierzucht das RÖK-Ehrenzeichen in Gold übergeben.

Ergebnisse der Kleintierzuchtausstellung 2023:

Farbkanarien: 1. und 2. Platz: Ingo Tomsa, 3. Platz: Ernst Andre

Gouldamadinen: 1. Herbert Kuna, 2. Christine Haidl, 3. Herbert Kuna

Exoten: 1. und 2. Ingo Tomsa, 3. Heribert Marvarics

Farbwellensittich: 1. und 2. Harald Ledl, 3. Heribert Marvarics

Schauwellensittich: 1. und 2. Heribert Marvarics, 3. Ronny Kuschal

Raza Espanda: Heribert Marvarics belegte alle drei Reihungsplätze

Großsittisch: 1. Erich Pascher, 2. und 3. Christoph Heinisch

Geflügel: 1. Franz Veith, 2. Harald Ledl, 3. Gerhard Scharf, 4. Karl Raidl

Bester Hahn (Zwergrasse): Gerhard Scharf

Beste Henne (Zwergrasse): Franz Veith

Vereinsmeister (Wanderpokal): Harald Ledl

Tauben Gruppe 1: 1. Franz Veith, 2. Traris Böhm, 3. Franz Veith

Tauben Gruppe 2: 1. und 2. Gerhard Scharf, 3. Helmut Hahn

Bester Taubenhahn: Franz Veith

Beste Taubenhenne: Gerhard Scharf

Vereinsmeister (Wanderpokal): Helmut Hahn