Feuerwehr Waidhofen: Neue Drehleiter erstmals vorgeführt

17 Monate hatte es von der Bestellung bis zur Auslieferung gedauert – eigentlich hätte die Drehleiter schon im Vorjahr rechtzeitig zum 150-jährigen Bestandsjubiläum der Wehr geliefert werden sollen, doch durch die Corona-Pandemie gab es einige Verzögerungen. Nachdem Ende März eine Abordnung der Feuerwehr das Fahrzeug im Rosenbauer-Werk in Karlsruhe begutachtet und abgenommen hatte, wurde die Drehleiter am 7. April von der Feuerwehr übernommen.

Aufgebaut ist die Drehleiter auf einem MAN-Fahrgestell (TGM 15.290), mit einem 290 PS starken Motor und einem automatisierten Schaltgetriebe. Besetzt ist das Fahrzeug mit drei Personen, die Ausrüstung umfasst rund 150 Gegenstände.

Die maximale Arbeitshöhe der Drehleiter beträgt 32 Meter. Neu im Gegensatz zum altem Fahrzeug sind ein fünfteiliger Leiternpark und ein Gelenk, mit dem der Korb beispielsweise über ein Dach gehoben und auf der anderen Dachseite abgesenkt werden kann. Durch die erhöhte Nutzlast von 500 Kilogramm (alte Drehleiter: 270 Kilogramm) ist nun auch der Transport von Personen bis 300 Kilogramm Körpergewicht mittels einer dafür ausgelegten Krankentrage möglich. „Es passe auch alle Krankentragen des niederösterreichischen Roten Kreuzes auf unser Montagesystem“, ergänzt Kommandant Christian Bartl.

Selbstverständlich ist auch die Sicherheit der Feuerwehrleute im Einsatz eine zentrale Anforderung, die an ein solches Einsatzfahrzeug gestellt wird. Sollte der Motor des Fahrzeuges ausfallen, gibt es ein Notstromaggregat, das vom Korb aus gestartet werden kann, um die Leiter – wenn auch mit reduzierter Geschwindigkeit – weiter bedienen zu können. Notfalls ist der Abstieg auch über die Leiter selbst möglich – dies ist auch eine Option, wenn eine größere Zahl an Personen in kurzer Zeit gerettet werden muss.

Einsetzbar ist die Drehleiter bis zu einer Windgeschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde (72 km/h). Ein Windmesser am Korb informiert den Bediener über die aktuellen Windverhältnisse.

Auch für Beleuchtungszwecke kann die Drehleiter eingesetzt werden– zu diesem Zweck kann auch ein Zusatz-Scheinwerfer montiert werden, um einen Einsatzort flächig auszuleuchten.

Entsprechend spektakulär gestaltete sich die Präsentation: Mit Blaulicht fuhr die Drehleiter vor dem Feuerwehrhaus vor. Mit schnellen Handgriffen wurde die Schwerlast-Trage im Korb montiert, und anschließend die Leiter auf die maximale Höhe ausgefahren. Wer wollte, konnte danach selber im Korb mitfahren, und die Aussicht auf die Stadt genießen. Als es dunkel wurde, kam auch noch der Zusatzscheinwerfer zu Einsatz.

Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) zeigte sich begeistert, nachdem er selbst eine Runde mitgefahren war. „Ich wünsche mir, dass wir die Drehleiter möglichst nur für solche Anlässe brauchen werden, aber mir ist klar, dass es das nicht spielen wird“, merkte Ramharter an. Die Verantwortung der Gemeinde sei es, die Feuerwehren mit dem besten Gerät zu unterstützen, damit die Feuerwehrleute unbeschadet von ihrem Einsätzen zurückkehren können.

Für die Waidhofner Feuerwehrmitglieder heißt es jetzt fleißig üben, um sich mit den Besonderheiten der neuen Drehleiter vertraut zu machen. „Ich bin überzeugt, dass die Feuerwehr Waidhofen ihr neues Gerät bestens in den Griff bekommt“, betonte Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Kurt Liball.

Die neue Drehleiter wird nicht nur in Waidhofen zum Einsatz kommen, sondern steht für den gesamten Bezirk zur Verfügung. „Sie wird bei größeren Einsätzen automatisch mit alarmiert“, stellt Liball klar.

