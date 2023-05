Wechselladeaufbau Atemluft in Betrieb genommen

Zu Beginn der Präsentation gaben Abscnittsfeuerwehrkommandant Christian Panagl und sein Stellvertreter Georg Diesner einen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte dieses Projekts und zeigten Bilder der einzelnen Bauphasen des WLA-AL. Die Anschaffung wurde im März 2022 von 40 Feuerwehren im Abschnitt Waidhofen beschlossen. Anfang Oktober konnte mit dem Bau des Containers begonnen werden, bis er Anfang März 2023 in den Dienst gestellt werden konnte. Die Investitionssumme, die die 40 Feuerwehren zu gleichen Teilen tragen, liegt dafür bei etwa 175.000 Euro. Großer Dank wurde an die Arbeitsgruppe WLA-AL ausgesprochen, die sich mit dem Konzept und dem Aufbau des Containers über die gesamte Projektphase hinweg intensiv beschäftigt hat. Dieser gehörten Stefan Trisko (FF Vitis), Christian Bartl und Markus Koller (beide FF Waidhofen), sowie Andreas Zainzinger (FF Heinreichs) an.

Weiters bedankte sich das Abschnittsfeuerwehrkommando bei den 15 regionalen Firmen, die den Ankauf des neuen Einsatzmittels finanziell unterstützt haben. „Durch ihre Großzügigkeit und ihre Spendenbereitschaft konnten die inflationsbedingten Mehrkosten des Projekts zum größten Teil abgefedert werden, und so die einzelnen Feuerwehren entlastet werden“, betonten Panagl und Diesner.

In ihren Festansprachen unterstrichen Bundesrätin Viktoria Hutter, der 2. Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl und Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Johannes Tüchler die Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehren und die tatkräftige Unterstützung der Feuerwehren durch das Land NÖ und gratulierten zum tollen Ergebnis des Gemeinschaftsprojekts. Auch Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer und Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Kurt Liball gratulierten zum neuen Wechselladeaufbau und wünschten wenige und unfallfreie Einsätze.

Die Segnung des Wechselladeaufbaus wurde durch Dechant Josef Rennhofer durchgeführt. Die Patenschaft übernahmen die fünf Funktionärinnen im Abschnitt Waidhofen: Nadja Gegenbauer (FF Nonndorf), Sophie Kössner (FF Rohrbach), Nicole Panagl (FF Nonndorf), Doris Schönauer (FF Jaudling) und Andrea Spiegl (FF Windigsteig). Sophie Kössner konnte der Segnung aufgrund der Geburt ihres Sohnes einige Tage zuvor nicht beiwohnen.

Christian Panagl dankte am Ende des Festaktes für die zahlreiche Teilnahme, bei den Sponsoren für die finanzielle Unterstützung, sowie bei allen Helfern im Hintergrund, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, sowie bei der FF Waidhofen für die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten und den reibungslosen Ablauf im Vorfeld.

Viele Ehrengäste aus Politik und Feuerwehr sind der Einladung gefolgt. v.l.n.r.: Bürgermeister Nikolaus Noé-Nordberg (Windigsteig), Vizebürgermeister Hermann Lauter (Vitis), Bürgermeister Eduard Köck (Thaya), Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Johannes Tüchler, 2. Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl, Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Georg Diesner, die Patinnen Doris Schönauer, Andrea Spiegl, Nadja Gegenbauer und Nicole Panagl, Bundesrätin Viktoria Hutter, Viertelskommandant Erich Dangl, Bürgermeister Christian Drucker (Waidhofen-Land), Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer, Bürgermeister Willibald Pollak (Pfaffenschlag), Bürgermeister Josef Ramharter (Waidhofen), Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Kurt Liball und Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Panagl vor dem neuen Wechselladeaufbau. Foto: AFK WaidhofenThaya

