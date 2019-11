„Was war bloß los heut Nacht?“ – diese Frage stellt sich die Theatergruppe Aigen in ihrer diesjährigen Theateraufführung. Vorneweg kann man schon verraten: es war einiges los.

Die Hochzeit von Frank und Sabine ist am nächsten Tag, da kann doch einfach nichts mehr passieren. Aber manchmal kommt es anders als man denkt und so läuft die spontane Junggesellen-Abschiedsparty völlig aus dem Ruder. Die Wohnung ist verwüstet, jemand, der da nicht hingehört, findet sich im potentiellen Ehebett und etwas, was da nicht hingehört, findet sich auf Franks Rücken.

Die Theatergruppe Aigen bewies mit der Stückauswahl auf jeden Fall ein gutes Händchen. Denn die Rollen des Bräutigams Frank und dessen besten Freundes Mike bieten Heiko Nigischer und Franz Piffl genug Möglichkeiten ihr komödiantisches Talent auszuspielen. Da stimmten selbst schon bei der Premiere Tempo, Timing und Ausdruck. Und das ist nicht selbstverständlich. Die beiden zeigen ein sehr körperliches Spiel mit aufeinander abgestimmter Mimik und Gestik und erzeugen dadurch einen schönen Spielfluss. Sie besaßen auch schon bei der ersten Aufführung die Lockerheit zur Improvisation bzw. stiegen immer wieder aus der Rolle aus, um Situationen lustig zu kommentieren.

Mit dem sehr modernen Bühnenbild und der teilweise zu schönen und alltäglichen Kleidung hat es sich die Theatergruppe etwas unnötig schwer gemacht, da sie sozusagen dagegen „anspielen“ musste. Denn Bühnenbild und Kostüm sollen die Schauspieler in ihrer Rolle unterstützen und helfen, das Publikum in eine andere Welt zu entführen. Wenn diese Elemente sehr alltäglich gehalten sind, besteht die Gefahr, dass Szenen zu privat und weniger wie Theater wirken. Dies jedoch nur als Randbemerkung.

Wer sich gut unterhalten und lachen will, dem sei diese Aufführung empfohlen. Weitere Aufführungen gibt es am 15., 16., 22. und 23. November. Reservierungen bei der Raika Raabs unter 02846/332-21.