Uraufführung mit Viktor Rabl: „Wild Billie“ im Gymnasium Waidhofen

Viktor Rabl stammt aus Dobersberg im Waldviertel, ging im Gymnasium Waidhofen zur Schule, war begeistertes Mitglied beim TAM Theater und startete seine Schauspielkarriere über Wien und Ausbildung in Deutschland.

Nach Jahren im Engagement von Stadttheatern in Deutschland ist er nun zurück und präsentiert sein erstes Selbstgeschriebenes Stück als Soloschauspieler auf der Bühne.

Inspiriert vom bekannten Film „Billy Elliot“ zeigt er das vielschichtige Leben eines heranwachsenden Mannes. Mit Tempo und Humor nimmt „Wild Billie“, gespielt in der realen Umgebung eines Turnsaales das Publikum mit auf die Reise in das Innere von Jungs und Männern. Und dies in einer Zeit wo sich alles dreht, und es viele verschiedene Welten gibt.

Viktor Rabl als Wild Billie. Foto: privat

Mittlerweile ist er dreißig und alle kennen ihn als Wild Billie von Wild Bill Fitness. Sein erfolgreicher Youtube-Channel und Podcast behandeln alles rund um das Thema Fitness und Körpergefühl. Nun ist Wild Bill in seiner alten Schule und will den Jugendlichen eine Live - Trainingssession bieten. Wie in seinen Videos redet er von Muskelaufbau, Kondition, dem richtigen Mindset und erzählt, dass auch er im Sportunterricht seine Probleme beim Seilklettern hatte. Laut Billie alles eine Frage der Disziplin, die sowieso das Wichtigste ist. Im Sport und im Leben.

Doch je mehr er von seiner Kindheit und Jugend erzählt, desto mehr wird klar, dass er sich vielleicht etwas ganz Anderes für sich gewünscht hätte als die Marke „Wild Bill Fitness“ zu verkörpern. Es scheint als hätte Billie immer den starken Erwartungsdruck Anderer gespürt, seines Vaters, seiner Mitschüler, seines Fußballtrainers. An ihn als Mensch. An ihn als Mann.

Wieder und wieder erwähnt er diesen Küh, der als einziger Junge in seiner Schule Ballett tanzte und der auf den unsicheren Billie immer zufrieden und selbstbewusst wirkte. Vielleicht hätte er doch als Balletttänzer glücklich werden können. Dann passiert etwas im Turnsaal als er 14 ist, was ihn zu dem machen sollte, was er heute ist. Er wird nicht nie mehr auf ein Seil klettern. Und nie mehr Gigi D’Agostino hören ...

Weitere Info und Karten: www.andere-welten.at