Wüstung Hard: Welturaufführung für Animationsfilm bei Sommerkino Thaya

Im Rahmen der Sommerkinovorführung des Films „Rotzbub“ in Thaya wurde der siebenminütige Animationsfilm von Filmemacher Harald Hofmann erstmals dem Publikum vorgeführt. Der gelernte technische Zeichner setzte genial die Erkenntnisse der jahrelangen Ausgrabungsdokumentation der mittelalterlichen Wüstung Hard in eine Visualisierung der Siedlung um.

Erstmals konnten so die Besucher einen realistischen Eindruck vom Leben in dieser nur mehr in Mauerresten vorhandenen verlassenen Siedlung erfahren. Die Animation stellt einen Meilenstein in der angewandten Geschichtserfahrung für das Thayaland dar.„Wir wollen diesen Weg weiter beschreiten und vergessene Schätze der Region wieder sichtbar und erlebbar machen“ freute sich Bürgermeister Eduard Köck über die gelungene Arbeit. Im Rahmen des Museumsschwerpunktes Thayaland sind weitere Produktionen in diese Richtung geplant. Der ausverkaufte gelungene Sommerkinoabend wurde durch den Elternverein Thaya und den Filmclub Drosendorf gemeinsam organisiert.