Stephan Jarczyk: Seit 55 Jahren Priester

In der Pfarre Pfaffenschlag wurde am 13. August das 55-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Stephan Jarczyk gefeiert.

Der Gottesdienst wurde feierlich von Diakon Josef Trinko mitgestaltet und musikalisch von einer kleinen Singgruppe unter der Leitung von Manuela Müllner umrahmt. Der gesamte Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat gratulierte anschließend seinem Pfarrer zu seinem würdigen Jubiläum.

Pfarrer Jarczyk wurde im Juni 1968 zum Priester geweiht, und war seitdem 22 Jahre im Ausland und 33 Jahre in Österreich tätig. In den Pfarren Pfaffenschlag und Buchbach ist er seit 1. September 2006 als Seelsorger aktiv.

In dieser Zeit wurden in Pfaffenschlag viele Projekte umgesetzt, wie zB.: neue Fenster, Wärmedämmung und Heizung im Pfarrhof, Friedhofssanierung und -erweiterung samt neuer WC-Anlagen, und im Vorjahr die Außensanierung der Pfarrkirche, in den nächsten Monaten erfolgt noch die komplette Innensanierung der Kirche.

Diese vielen Arbeiten sind nur aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrates möglich.