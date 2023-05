Erfolg für Groß-Sieghartser Musikschüler bei Bundesbewerb

David Weikertschläger erzielte einen 3. Preis beim Bundesbewerb von "prima la musica". Foto: Musikschule Groß-Siegharts

Durch ihre grandiosen Leistungen beim Landeswettbewerb „prima la musica“ in St. Pölten qualifizierten sich David Weikertschläger und Gregor Friedrich für den Bundeswettbewerb, der in den vergangenen Tagen in Graz über die Bühne ging. David Weikertschläger wurde von seinem Schlagwerklehrer Michael Loidl bestens vorbereitet und erzielte in der Altersgruppe I einen hervorragenden 3. Preis und bekam dafür von der hochrangigen Jury eine Bronzemedaille verliehen. David steht am Anfang seiner Musikerkarriere, welche er im Alter von 4 Jahren begann. Mittlerweile spielt er neben dem Schlagwerk auch Akkordeon, Klavier und Saxophon. Sein nächstes Ziel ist ein weiterer Wettbewerb, der noch im Juni über die Bühne gehen wird. Er tritt bei podium.jazz.pop.rock bei der Sonderausschreibung „drumset solo“ an.

20-minütiges Programm auswendig vorgetragen

Mitten drin in der Musikerkarriere steht bereits der zweite Teilnehmer des Bundeswettbewerbs Gregor Friedrich. Er sammelte in den letzten Jahren viele Erfahrungen bei den zahlreichen Teilnahmen am Landeswettbewerbes und qualifizierte sich heuer als Landessieger für die Teilnahme in Graz. Er musizierte auf höchstem Niveau und konnte in der höchsten Altersstufe IVplus einen 2. Preis einfahren. Mit präziser Spieltechnik und musikalischem Einfühlungsvermögen trug er sein 20-minütiges Programm auswendig vor. Neben dem Auftritt beim Bundeswettbewerb absolviert er in diesen Tagen einige Aufnahmeprüfungen an der MDW und am MUK Wien aber auch an der Uni in Linz.

Begleitet wurden beide Teilnehmer in gewohnter Manier von der hervorragenden Pianistin Iris Marina Wefers.

