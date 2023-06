Zweiter Preis für Marlene Fasching

Marlene Fasching, Schülerin des Musikschulverbandes Vitis, nahm erfolgreicham Bundes­wettbewerb „prima la musica“ in Graz teil.

Sie erspielte am Horn einen ausge­zeich­neten zweiten Preis. In der stark ver­tretenen Altersgruppe II mit insgesamt 15 Teil­nehmern konnte Marlene Fasching die Jury überzeugen und erhielt unter dem Vorsitz von Martin Bramböck ein äußerst positives Feedback. Das Pro­gramm umfasste von Mozart das Horn Concerto Nr. 3, von Mendelssohn Bartholdy Concerto op. 64 und von Milford Endresen The Victor. „Ein besonderer Dank gilt dem Lehrer Florian Bauer, sowie der Korrepetitorin Jitka Čudlá für die Motivation zu der Höchstleistung“, freut sich Musikschulleiter Manfred Kreutzer über den Erfolg der Vitiser Schülerin.