Malerei bietet Raum für Interpretation

Großformatige, sonnengelbe Malerei wechselt mit schwarzer Düsternis und Papierarbeiten. Werke von Thomas Redl werden seit vergangenem Wochenende in der Galerie Kubus gezeigt.

Die Arbeiten lassen den Besucher eintauchen in eine Welt der Fantasie und des Fantastischen, des realisierbaren Un realistischen, lassen Raum für eigene Interpretationen und Empfindungen, laden ein zum Vorbeigehen — oder zum intensiven Betrachen, sich selbst darin zu finden oder zu verlieren. Einen genialen Kontrast stellt dabei der Hintergrund dar: Uraltes Gemäuer der ehemaligen Reithalle.

Nach dem Rundgang schweift der Blick in den modern ausgestatteten „Kubus“, in dem sich Papierarbeiten des Künstlers befinden. Zeitungen, die in düsteren Farben übermalt wurden und ein kleines Fenster des Vergangenen offen lassen für einen Blick in die — ungewisse — Zukunft.

Thomas Redl wurde 1965 in Amstetten geboren, absolvierte seine Ausbildung in Linz und Wien und unternahm Studienreisen nach Berlin, New York oder Rom. Sein künstlerisches Werk umfasst Installationen, Malerei, Filme, Fotografie und Textarbeiten. Der Künstler lebt und arbeitet in Wien und Niederösterreich.

Die Ausstellung kann bis 29. Mai, Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 19 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 0676/5229711 besucht werden.

