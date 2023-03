Programmvorstellung Andy Marek bringt die Stars in den Waidhofner Stadtpark

Lesezeit: 3 Min Michael Schwab

Andy Marek auf der Bühne mit "Insieme" im Vorjahr. auch heuer wird es wieder eine italienische Nacht mit "Insieme" geben. Foto: NÖN, Michael Schwab

N ach dem großen Erfolg in den vergangenen beiden Jahren, gibt es auch heuer wieder die Veranstaltungsreihe „Kabarett & Musik im Stadtpark“: Andy Marek holt an zehn Veranstaltungstagen viele prominente Künstler nach Waidhofen/Thaya. Am Mittwochabend wurde in der Sparkasse Waidhofen, im Beisein zahlreicher Gäste, das Programm für die Sommerbühne im Stadtpark bekanntgegeben.