Landjugend Dobersberg errichtete Buswartehaus in Schellings

Am 2. September um 17 Uhr wurde der Gruppe von Bürgermeister Martin Kößner das Projekt überreicht: Ein Buswartehäuschen mit Bepflanzung in Schellings. Mit vereinten Kräften wurde das Wartehäuschen am zweiten Tag aufgestellt und nebenbei wurden rundherum kleine Obstbäume gesetzt. Weiters wurde auch eine alte Bank erneuert, welche neben dem Bauwerk seinen Platz gefunden hat.

Am Sonntag, 4. September wurde das Buswartehäuschen noch mit einem Blumenkisterl und dem Logo der Landjugend versehen. Anschließend wurde alles gemeinsam hergerichtet, um nach 42,195 Stunden das Projekt allen präsentieren zu können. Bei der Projektpräsentation um 15.30 Uhr waren auch Bürgermeister Martin Kößner und Bundesrätin Viktoria Hutter anwesend. Nach der Begrüßung wurde das Projekt mit dem Namen „A neiche Bushittn in da Schellingser Ortsmittn“ wieder an die Gemeinde übergeben, welches mit großer Freude und vielen positiven Rückmeldungen entgegengenommen wurde.