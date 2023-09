Landjugend Speisendorf schuf neuen Rastplatz für Radler

Am 1. September wurde um 16 Uhr das Projekt verkündet. Ab diesem Zeitpunkt hatte die Jugend 42 Stunden Zeit, in Eggersdorf die alte, in die Jahre gekommene Plakatwand zu entfernen und an gleicher Stelle eine neue zu errichten. Zusätzlich mussten sie auf der Parzelle 184, im Bereich der davor befindlichen Sitzbank einen ansprechenden Ruheplatz schaffen.

Am Sonntagnachmittag wurde das fertige Projekt den Bewohnern und Vertretern der Gemeinde präsentiert. Durch die neue Plakatwand werden die neuen Informationen für die Bewohner übersichtlicher und die Radfahrer, die vom Radweg kommen, haben durch den neuen Ruheplatz eine Gelegenheit, sich eine Pause von der Anstrengung zu gönnen. „Die Dorfbewohner waren begeistert von unserem Projekt“, so Magdalena Bauer und Daniel Peschel, Leiterin und Leiter der Landjugend Speisendorf.