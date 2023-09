Neugestaltung beim Badeteich Jetzles

Die Landjugend Vitis nimmt jedes Jahr beim Projektmarathon teil und so auch am vergangenen Wochenende. Am Freitag Abend verkündete Bürgermeisterin Anette Töpfl im Gemeindeamt die Aufgabe, die in 42 Stunden bewältigt werden musste. Die Mitglieder der Landjugend Vitis mussten beim Badeteich in Jetzles die Umkleidekabinen sowie die Toilette erneuern und eine überdachte Sitzgelegenheit neu errichten.

Am Sonntag präsentierten die Mitglieder der Landjugend Vitis die Arbeiten. Landjugend-Landesbeirätin Sandra Pfeisinger bedankte sich bei der Landjugend Vitis für ihre jährliche Teilnahme am Projektmarathon und ihr Engagement während des ganzen Jahres. Anette Töpfl bedankte sich für die vielen freiwilligen Stunden und die tolle Leistung bei den beiden Landjugend-Leitern Susanne Österreicher und Florian Kozar,stellvertretend für alle fleißigen Mitglieder.

Die Materialien wurden von der Marktgemeinde Vitis zur Verfügung gestellt. Für die Verköstigung sorgte die Gemeinde, die Fleischerei Herzog sowie der Dorferneuerungsverein Jetzles.