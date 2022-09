Pergola für Fratres in 42 Stunden

Werbung Aboaktion NÖN abonnieren und Auto gewinnen oder mit Testabo Top-Preise abstauben

Beim Projektmarathon errichtete die Landjugend Waldkirchen einen Begegnungsplatz mit Pergola im Ortskern von Fratres.

Dabei wurden Kies geschaufelt, Pflastersteine verlegt, Holz zugeschnitten, Einzelteile verschraubt und Weinstöcke sowie Blumen besorgt. Damit die Bevölkerung die Fortschritte in Echtzeit mitverfolgen konnte, wurden laufend Blogeinträge im Internet festgehalten. Im Zuge der Aktion „Das gelbe Band“ wurden außerdem ausgewählte Obstbäume in der Gemeinde mit „Pflück mi“-Schildern und Bändern markiert. Die Bäume können ohne Rücksprache abgeerntet werden, um ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung zu setzen. Am Sonntag um 15 Uhr wurde das Projekt der Ortsbevölkerung feierlich präsentiert.

