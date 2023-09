Volkstanzgruppe baute neuen Spielturm für Kindergarten Gastern

Sowohl für die Volkstanzgruppe als auch für die Gemeinde Gastern hieß es am Freitag, zum ersten Mal, „42,195 Stunden Zeit für die Umsetzung eures Projekts – Spiel & Tanz – Gastern kanns!“

Der Bürgermeister der Gemeinde Gastern Roland Datler und geschäftsführender Gemeinderat Michael Meier übergaben gemeinsam mit Landjugend Landesbeirätin Sabine Pfeisinger das Projekt an den Obmann der Volkstanzgruppe, Florian Brunner. „Baut den Spielturm beim Kindergarten ab und errichtet einen neuen – lasst die Farben spielen!“ so lautete die Anleitung. Gesagt – getan! „Des homma jo glei“ war der allgemeine Tenor.

Nach ersten Abbauarbeiten und einer ausführlichen Lagebesprechungen noch am Freitagabend, starteten die Mitglieder der Volkstanzgruppe am Samstag so richtig durch. Die neuen Holzelemente für den Spielturm wurden geholt, Farben und Werkzeug besorgt. Dann zu Mittag die Ernüchterung, so einfach wie anfangs gedacht sollte es doch nicht werden.

Mit Erfrischungen versorgt

„Ein herzliches Dankeschön auch an Besucher, die während den Arbeiten vorbei geschaut und diverse Erfrischungen und Stärkungen gebracht haben“, bedankt sich Obmann Florian Brunner für die Unterstützung der Bevölkerung, allen voran bei Roland Datler und Michael Meier. Auch die Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais sowie zwei Vertreterinnen der Raiffeisenbank Thayatal überzeugten sich von den Baufortschritten.

Von Motivation und Zusammenhalt begeistert

Bürgermeister Roland Datler ist begeistert von der Motivation und dem Zusammenhalt der Gruppe: „Ihr wart von Anfang an voll bei der Sache und habt wirklich bis zur letzten Sekunde alles gegeben, und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.“ Auch Sabine Pfeisinger ist stolz: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich Jugendliche ein ganzes Wochenende Zeit nehmen und ein gemeinnütziges Projekt auf die Beine stellen. Ihr wart heuer das erste Mal beim Projektmarathon dabei und ich bin mir sicher, das wird ein richtig gutes Ergebnis bei der Prämierung am Tag der Landjugend nächstes Jahr.“

Als persönliche Zusatzaufgabe hat die Volkstanzgruppe Waidhofen noch die Kindergartenkinder eingeladen, den Sonntagvormittag gemeinsam zu verbringen und bei der Präsentation einen Tanz aufzuführen.