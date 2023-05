Sonnenenergie im Mittelpunkt

Alle Klassen und Lehrkräfte der Mittelschule Dobersberg besuchten die „Sonnenwelt“ in Großschönau.

Die Schüler erkundeten zwölf Stationen, z.B. entdeckten sie die Energie der Sonne, ohne die es kein Leben auf der Erde gäbe. Danach erfuhren sie Tricks, wie Tiere oder die Nomaden mit großer Hitze oder mit Kälte zurechtkamen. Beeindruckt waren die Kinder von der Wärmebildkamera. Sie erkannten, wie unterschiedliche Kleidung das Wärmebild verändern kann.

Weiters führte die Reise über das Sesshaftwerden der Menschen zu den Ägyptern, den Römern und den Handwerkern im Mittelalter. Gezeigt wurde, wie sich der Häuserbau und die Handwerkstechniken verändert haben. Besonderen Gefallen fanden die Schüler an den Mitmach-Stationen, z.B. erzeugten sie selbst Energie, indem sie in die Pedale traten oder eine Kurbel mit der Hand drehten. Der ökologische und ökonomische Hausbau war ebenfalls ein Thema dieser Führung. Wie funktioniert ein Passivhaus? Wie kann ich Strom ökologisch erzeugen? Was kann jeder Einzelne für eine saubere Umwelt machen?

Zum Schluss brachten die Schüler mit Hilfe von Sonnenenergie Blumen zum Blühen!

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.