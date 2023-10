Mitarbeiter wurden beim hauseigenen Oktoberfest in Gastern geehrt

Anstelle einer Weihnachtsfeier lud die Firma ProPet am 13. Oktober zu einem Oktoberfest, bei dem auch langjährige Mitarbeiter geehrt wurden. Und obwohl es keine Kleiderordnung gab, waren zahlreiche Dirndln und Lederhosen zu bewundern.

Nur nicht zu lange reden

„Eine Ansprache ist immer eine Gratwanderung. So wenig wie möglich und so viel wie nötig“, eröffnete Betriebsleiter Gerald Wais die Feier, um mit einem freundschaftlichen „Grias Euch!“ fortzufahren. Auch ProPet sei in den letzten Jahren zahlreichen Herausforderungen gegenüber gestanden, wie der Pandemie, den steigenden Energiepreisen oder der Rohstoffknappheit. „Nun ist es Zeit, das große ProPet-Schiff wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen und die Qualität und Quantität in gewohnter Menge stabil hoch zu halten. Getreu dem neuen Motto 'zusammen wachsen'.“

Gilbert Brodar belegte er mit einer Redezeit von maximal drei MInuten, die dieser nutzte, um die „positive Fehlerkultur“ des Betriebes zu loben. „Aus Fehlern lernen zu könne, ist keine Selbstverständlichkeit.Doch bei ProPet haben wir die Möglichkeit, Fehler zu unseren Helfern zu machen.“

Langjährige Mitarbeiter geehrt

Beide Redner bedankten sich bei Irene Schuh, die für die Organisation des Festes verantwortlich zeichnete, ehe eine Reihe langjähriger Mitarbeiter auf die Bühne geholt wurden. Für zehnjährige Betriebszugehörigkeit wurden Alena Chalupova, Elisabeth Perzi, Helga Erhart, Natascha Grubeck, Patrik Habisohn, Denise Spitzer, Dagmar Prazakova und Franz Datler geehrt. Bereits seit 15 Jahren arbeiten Roman Winkelbauer, Sabine Korherr und Maria Strohmer bei ProPet. Das 20-jährige Dienstjubiläum feierten Herbert Dallinger und Waltraud Hartl.

Oktoberfeststimmung pur

Es wäre jedoch kein richtiges Oktoberfest geworden, wäre nicht auch für das leibliche und seelische Wohl gesorgt worden. Während das Team von Gottfried Wandl das Buffet betreute starteten auf der Bühne „Die Heckenklescher“ aus Oberösterreich mit zünftiger Kirtagsmusi und die zahlreichen Firmenangehörigen konnten das Tanzbein schwingen. Zu späterer Stunde legten noch „DJ Michael Nosek“ und „Ivo“ aud und wer Lust hatte, konnte ein außergewöhnliches Erinnerungsfoto in der Fotobox machen.

„Uns war wichtig, dass die Mitarbeiter wirklich feiern können. Deshalb haben wir auch Sauber & Stark für die Arbeiten hinterher engagiert“, meinte Irene Schuh, di eauch an das sichere Nachhausekommen der ProPet-Mitarbeiter dachte. Ab 21 Uhr wurde ein Heimbringerservice angeboten.