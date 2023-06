500 Gäste beim Sommerfest

Nachdem es im Vorjahr so positiv angenommen worden war, entschloss sich die Firmenleitung von Pro Pet Austria in Gastern, auch in diesem Jahr, die Belegschaft und Angehörige zu einem Familien-Sommerfest einzuladen. Dabei gab es auch die Möglichkeit, den eigenen Arbeitsplatz bei einem Firmenrundgang zu zeigen.

Rund 500 Besucher folgten der Einladung „Es soll ein Fest sein, bei dem die Zusammengehörigkeit wieder gestärkt wird, sowohl die Bindung zur Firma als auch zum Team und wir möchten unseren Mitarbeitern damit vor allem Danke sagen “, sellt Irene Schuh als Vertretung der Betriebsleitung fest. „Der Betrieb wächst immer weiter und zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen werden geboten.“

Das Programm war vielfältig. Mit ihren Schlittenhunden waren Sabine und Oliver Mandl zu Gast. Sie waren besonders beliebt bei den Kindern, da die gutmütigen Hunde auch gestreichelt werden durften. Von Eva und Babsi Mattner wurden bunte Katzen und Hunde sowie Schmetterlinge, Spiderman & Co. geschminkt und die Riesenseifenblasen von Bubble4you machten auch den „großen Kindern“ Spaß. Die Hüpfburg war mehr von den „Kleinen“ frequentiert. In der Fotobox wurden die Gäste von Benjamin Wald betreut, welcher das Event auch per Video und Fotografie begleitete.

Mit der Tagesstätte Zuversicht aus Kleinpertholz arbeitet Pro Pet schon länger zusammen und unterstützt diese auch regelmäßig. Beim Fest hatte die Tagesstätte Verkaufsstände mit eigens gefertigten Produkten, mit den Kindern wurde Kopfschmuck gebastelt und einen Geschicklichkeitsparcours betrieben.

Kulinarisch wurden die Besucher vom Catering Wandl und mit Eis und Süßem von Andreas Müssauer verwöhnt. Auch die Vielfältigkeit der Pro Pet-Mitarbeiter zeigte sich beim Sommerfest. Den musikalischen Teil übernahmen mit DJ Michael Nosek und Ivo zwei Firmenangehörige.