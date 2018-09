Im Rahmen des Leader-Projektes ProRad Thayaland nahmen zahlreiche Betriebe an der Weiterentwicklung zu einer radfreundlichen Region teil. Dazu wurden von Ernst Miglbauer 22 Betriebe als „Bett&Bike“ und 22 Betriebe als „Radfreundliche Betriebe“ zertifiziert.

Als Dank für das Bemühen und die Teilnahme der Betriebe wurde am 10. September in Anwesenheit von Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav zur Urkundenüberreichung in den Saal der Wirtschaftskammer Waidhofen geladen. Ziel der Zertifizierung ist es, die Betriebe auf den radfahrenden Gast zu sensibilisieren. Für die Zertifizierung müssen sie eine Reihe von Kriterien erfüllen, etwa die Aufnahme von radfahrenden Gästen auch für nur eine Nacht, einen abschließbarer Raum zur unentgeltlichen Aufbewahrung der Fahrräder über Nacht, Trockenmöglichkeiten für Kleidung und Ausrüstung oder das Angebot eines reichhaltigen (vitamin- und kohlehydratreichen) Frühstücks oder einer Kochgelegenheit.

"Radfahren beliebteste Sportart"

Auch der Aushang, Verleih oder Verkauf von regionalen Radwanderkarten und Radwanderführern, Bahn- und Busfahrplänen sowie Schiffs- und Fährangeboten sowie die Bereitstellung eines Fahrrad-Reparatursets mit den wichtigsten Werkzeugen für einfache Reparatur- und Wartungsarbeiten gehören dazu.

Landesrätin Petra Bohuslav gratulierte allen Verantwortlichen für diese hohe Dichte an zertifizierten Betrieben in einer Region. „Die Kleinregion hat alles richtig gemacht, wenn es um Radtourismus geht. Denn 41 Prozent der Niederösterreicher sind Radfahrer. Damit ist dies die beliebteste Sportart“ betonte Bohuslav.

Wichtig sei es, alle abzuholen. „Mit dem Elektrorad ist die Gruppe der Radfahrer noch breiter geworden, und dementsprechend vergrößert sich auch die Zielgruppe für die Betriebe“, hob Bohuslav hervor.