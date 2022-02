Aus für Gnadenhof: Tiere sind versorgt

Zu einem — vorläufig — guten Ende kam es am vergangenen Wochenende in der Causa „Gnadenhof“ in Puch.

„Alle Tiere sind untergebracht“, erklärte Amtstierarzt Franz Appel am Freitag in einem Telefonat mit der NÖN. Alle Tiere, das sind sechs Gänse, sechs Hühner, eine Laufente und ein Hängebauchschwein, die sich in einem Anwesen unweit des Gasthauses Höbinger tummelten, und deren Besitzerin mit der Führung ihres „Gnadenhofes“ scheinbar überfordert war (die NÖN berichtete). Die Nutztiere werden nun bei Nachbarn in Puch direkt betreut, die sie auch gerne behalten möchten. „Ich bin kein Baufachmann, aber das Haus scheint mir unbewohnbar. Die Substanz ist schlecht und durch die intensive Tierhaltung — dazu gehören Kot und Urin in den Innenräumen — ist es nicht besser geworden“, erklärt Appel.

Puch war nicht die erste Station im Waldviertel

Dieselbe Situation schildert Erwin Schlosser, der zwei Hunde und drei Katzen in seinem Tierheim in Gastern aufgenommen hat. „Ich kenne die Dame schon etwa zehn Jahre. Es hat immer wieder Probleme mit ihr gegeben und wir haben zwischenzeitlich auch den Kontakt zu ihr abgebrochen“, erklärt der engagierte Tierschützer. Die Frau habe — so erklärt Schlosser — schon einige Stationen im Waldviertel hinter sich. So sei sie in Scheideldorf und in Oberpfaffendorf eingemietet gewesen. Immer mit demselben Ergebnis: „Nach einiger Zeit waren die Anwesen unbewohnbar. Grundsätzlich ist sie sicher eine tierliebende Frau, doch sie ist mit der Umsetzung ihrer Ideen einfach überfordert“, bedauert Schlosser. Auch dass in Puch die Decke heruntergefallen sei, wie sie in einem früheren NÖN-Interview geschildert hatte, kann Schlosser nicht bestätigen.

Die Tierfreundin selbst war zwischenzeitlich in den Gasthöfen der Region kurzfristig eingemietet, was zu Gerüchten, sie habe die Zimmer dort verwüstet, geführt hatte. Dazu Kirchenwirt Klaus Jöch in Waidhofen: „Die Dame hat ihre Miete bezahlt und Gäste mit Hunden sind bei uns grundsätzlich willkommen. Ein großes Problem sehe ich allerdings in ihrer Gehbehinderung, so haben wir das Gassi-Gehen mit zwei Hunden übernommen. Und sie dürfte eine der Norm nicht entsprechende Einstellung zu Sauberkeit haben. Von Verwüstung kann aber nicht gesprochen werden!“

In Puch hat indes Nachbar Bernhard Höbinger ein Auge auf das Areal, um sicherzustellen, dass sich nicht noch weitere Katzen oder Hunde dort verstecken. „Wie es nun mit dem Anwesen in Puch weitergeht, bleibt offen. Vor allem da auch die Besitzverhältnisse nach einem Todesfall erst endgültig geklärt werden müssen,“ erklärt Franz Appel. Ebenso muss erst geklärt werden, ob die abgenommenen Tiere weitervermittelt werden können.

Und die Tierbesitzerin selbst? Sie soll — den Umständen entsprechend — zumindest für den Moment gut untergebracht sein.

Augenmaß gewahrt

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden