Das Pumpwerk in der Bachgasse ist durch Fremdwassereinträge in den Schmutzwasserkanal stark ausgelastet. Um den Ursachen für diese Wassereinträge nachzugehen, sollen nun zwei ältere Kanäle überprüft werden, die von der Heidenreichsteiner Straße und der Jetzleser Straße zum Pumpwerk führen.

Die Pumpen sind nur für eine gewisse Menge an Abwasser ausgelegt – kommt es nun zum Eintritt von Wassermengen, die bei der Auslegung nicht berücksichtigt wurden, etwa in Form von Grundwasser durch schadhafte Rohre, wird das Pumpwerk überlastet.

Die Firma Quabus wurde vom Gemeinderat beauftragt, mit einer Kamerabefahrung und Rauchung mögliche schadhafte Stellen, die zu dem Fremdwassereintrag führen, ausfindig zu machen. Die Kosten für diese Ortung werden rund 10.400 Euro betragen.

In der Sitzung wurde auch die Annahme zweier Förderungen des Niederösterreichischen Wasserwirtschaftsfonds genehmigt: rund 320.000 Euro für Kanalbauten in den Ortschaften und rund 308.000 Euro für den Kanal in der Raiffeisenstraße.