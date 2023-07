Verbesserungsmöglichkeiten erkennen und umsetzen

Am Landesklinikum Waidhofen /Thaya startete im 2. Quartal die erste Auditrunde an der Abteilung für Urologie. In einem Reigen von Interviews mit sämtlichen Berufsgruppen wurde ein Ist-Stand erhoben, danach folgte der Auditbericht, indem die Stärken einer Abteilung hervorgehoben werden mit klarer Rückmeldung darüber, welche Teile des Qualitätsmanagement-Systems bereits erfolgreich umgesetzt und gelebt werden. Zudem werden Potentiale erhoben und Empfehlungen bei Verbesserungspotential gegeben.

Basisanforderungen festgelegt

Bereits 2014 wurden Mindestanforderungen an Qualitätsmanagement-Systeme im Rahmen der Bundeszielsteuerung festgelegt, die als österreichweite Vorgabe von Basisanforderungen an Gesundheitssysteme dienen. Mit dem NÖ Basis Zert hat nun die NÖ Landesgesundheitsagentur ein neues Qualitätsmanagementsystem für derzeit alle Universitäts- und Landeskliniken, langfristig für alle Bereiche der NÖ LGA, implementiert. Mittels standardisierten Indikatoren-Katalogen werden Kriterien, anhand derer sich Qualität verschiedener Bereiche messen, darstellen und vergleichen lässt, überprüft

Im Intervall von drei Jahren findet dann jeweils ein Evaluierungsaudit statt um festzustellen, ob abgeleitete Maßnahmen im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses umgesetzt wurden. „Ein Qualitätsaudit ist eines der wichtigsten Instrumente, um eine Organisation weiter zu entwickeln, Systeme und Vorgaben zu erhalten und deren Glaubwürdigkeit zu stärken. Es schafft die Möglichkeit, einen Istzustand zu erheben und Verbesserungspotentiale zu erkennen“, so Pflegedirektor Andreas Lausch, der für das Klinikum einen großen Nutzen im neuen „Basis Zert“ sieht.

Das NÖ Basis Zert bewertet nicht die medizinisch-pflegerische Ergebnisqualität, sondern hinterfragt primär das zielgerichtete und systematische Vorgehen in der Abteilung und die Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen und Hierarchien. Die Anforderungen des Basis Zert Katalogs basieren auf gesetzlichen Vorgaben, Normen, Richtlinien, Empfehlungen oder Expertenstandards.

Verpflichtung zur Qualitätssicherung

Ein Audit ist die systematische Überprüfung, ob ein Prozess, eine Aktivität oder ein System in seiner Definition und Umsetzung zuvor festgelegte oder geregelte Standards, Richtlinien Normen oder Gesetze erfüllt. Gemäß Gesetz besteht für Krankenanstalten die Verpflichtung, Maßnahmen der Qualitätssicherung und Maßnahmen zur Wahrung der Patientensicherheit vorzusehen und vergleichende Prüfungen mit anderen Krankenanstalten zu ermöglichen.