„Ja, ich habe bei der Befragung der SPÖ-Mitglieder teilgenommen“, sagt SPÖ-Bezirksvorsitzender Roman Zibusch im Gespräch mit der NÖN.

„Es wurden Grundsatzthemen abgefragt und diese sind natürlich auch gut, denn sie stehen für unsere Bewegung. Der persönliche Teil des Fragebogens ist jedoch nicht so gut gelöst. Ich hätte gerne etwas mehr Platz gehabt, um meine persönliche Meinung einzubringen. Es handelte sich bei diesem Bogen um einen Multiple Choice Test und für die eigene Meinung stand nur ein kleines Feld zur Verfügung“, so Zibusch weiter. Grundsätzlich solle die Partei nach außen hin mehr Zusammenhalt zeigen. Intern könne man gerne diskutieren, aber ein „Hickhack“ sei nicht hilfreich.

„Jugendbewegung ist im Entstehen“. Auch sei es laut Zibusch wichtig, der Jugend eine Chance in der SPÖ zu geben und eine Plattform, um ihre Meinung zu äußern. „Eine Bewegung ist hier im Entstehen. Man muss die Jugendlichen abholen - dann funktioniere es auch. Die Führungsebene muss jungen Menschen aber auch mehr Mitspracherecht geben“, sagt Zibusch zum Schluss.

Harald Hofbauer, einziger SPÖ Bürgermeister im Bezirk Waidhofen, möchte kein persönliches Statement abgeben und auch Margit Joni, SPÖ Gemeinderätin in Gastern, enthält sich ihrer Stimme.

„Will niemanden beeinflussen“. Die Befragung beschäftige sich mit parteiinternen und vertraulichen Informationen und die derzeitigen SPÖ-Diskussionen in der Öffentlichkeit seien nicht zufriedenstellend für die Partei. „Ich möchte auch niemanden beeinflussen in seiner Entscheidung. Ich selbst habe an der Befragung teilgenommen und ich kenne meinen Weg“, so Jony. Weiters betont sie, dass die Mitglieder nicht angehalten seien den Fragebogen auszufüllen. Es stehe jedem frei.

„Gangbarer Weg.“ Christian Kopecek, SPÖ Stadtrat in Groß Siegharts, hat noch nicht an der Befragung teilgenommen, will dies aber noch tun. „Ich finde, es ist eine gangbare Sache, seitens der Vorsitzenden eine Befragung durchzuführen. Wo soll man sich denn anhalten, wenn nicht im Team?“

Auf Umfrageergebnis aufbauen. Ob der Zeitpunkt richtig gewählt sei, wisse Kopecek nicht. „Man kann es nicht jedem recht machen in einem Team, aber ich persönlich finde, manche Granden könnten sich die offene Kritik sparen. Eine Streitkultur ist schon gut, aber man sollte das besser intern regeln.“

Kopecek sei durchaus neugierig, was bei der Befragung herauskommt und hofft, dass das Ergebnis auch dementsprechend kommuniziert wird. „Die SPÖ befindet sich derzeit auf einem Tiefpunkt und auf das Ergebnis der Umfrage kann man sicher aufbauen.“

Verjüngung für SPÖ. Auf die aktuelle Situation der SPÖ angesprochen, meint Kopecek, dass der Partei eine Verjüngung durchaus guttun könne. Es seinen auch erste Initiativen gesetzt worden, um wieder mehr junge Menschen für die Politik zu begeistern, die er selbst auch mit Engagement verfolge.