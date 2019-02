Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter der Schauspielerin, Sängerin und Sprecherin (und im Brotberuf Buchhändlerin) Angelina Nigischer.

Mit der NÖN sprach sie über die Erkenntnis, dass ihr auch ernste Rollen liegen, über die wenig beachteten Strapazen auf der Bühne und eine knapp verpasste Hauptrolle bei den Thuner Seefestspielen.

NÖN: Wenn Sie das Jahr 2018 noch einmal Revue passieren lassen – was war für Sie der Höhepunkt des Jahres?

Angelina Nigischer: Dass ich zwei Monate lang im Hold für die Rolle der Maria Wartberg im Musical „Ich war noch niemals in New York“ bei den Thuner Seefestspielen in der Schweiz war. Auch wenn ich die Rolle letztlich nicht bekam, zeigte mir das, dass ich auf dem richtigen Weg bin.

Obwohl Sie die Rolle nicht bekamen, verbuchen Sie das trotzdem als Erfolg?

Nigischer: Ja, denn für diese Rolle wurden Schauspieler in drei Ländern gecastet. Das waren eine Menge Leute. Ich blieb mit zwei Kolleginnen in der Endauswahl. Alleine die Tatsache, dass ich so weit gekommen bin, ist für mich als Quereinsteigerin in der Branche ein Dreifach-Jackpot. Ich bin mir sicher, meine große Chance kommt noch, wer weiß, für was es gut war. Ich bin jedenfalls keineswegs enttäuscht oder gar sauer.

Was tat sich denn sonst noch so schauspielerisch bei Ihnen im Jahr 2018?

Nigischer: Im Sommer spielte ich die Rolle der Magd „Zenz“ im Stück „Der verkaufte Großvater“ der Bühne Weinviertel. Das war eine sehr lustige Rolle, das hat mir viel Spaß gemacht. Außerdem spielte ich die Geliebte des Räuberhauptmanns Grasel bei der Grasel-Erlebnisfahrt von Waldviertelreisen. Das war eine ernste Rolle und damit ein guter Kontrast zur heiteren Sommerrolle.

Apropos Rollen – haben Sie da irgendwelche Präferenzen, welche Rollen Sie am Liebsten spielen, oder die Ihnen am Meisten liegen?

Nigischer: Früher dachte ich immer, dass ich eine reine Komödien-Ulknudel bin, aber mittlerweile habe ich auch die ernsten Rollen für mich entdeckt, mit einer tiefen Energie, die mir genauso liegen. Ich mag beides – heitere und ernste Figuren zu verkörpern.

Wie lange stehen Sie jetzt eigentlich schon auf Bühnen?

Nigischer: Seit meinem sechsten Lebensjahr. Ich wollte nie etwas anderes machen, aber das Leben schrieb, wie so oft, eine andere Geschichte, sodass ich schließlich erst vor 16 Jahren die Schauspielprüfung ablegte und damit als Quereinsteigerin eine professionelle Bühnenkarriere startete.

Was waren für Sie die bisherigen Höhepunkte in Ihrer Karriere?

Nigischer: Auf jeden Fall die Hauptrolle im Musical „Titanic“, und das Stück „Hexenjagd“ der Bühne Weinviertel, die für mich ein wichtiger Fixpunkt wurde. Es ist zwar eine Laienbühne, aber sie agiert absolut auf Profiniveau.

Welche Projekte stehen für heuer auf dem Programm?

Nigischer: Fix ist, dass ich die Rolle der Köchin Chanel in der Krimikomödie „Acht Frauen“ der Bühne Weinviertel spielen werde. Die Proben begannen Mitte Jänner, und ich fühle mich sehr wohl in der Rolle der „Hausmutter“, zu der die Köchin nach 15 Jahren im gleichen Haus wurde. Da betrachtet man die Kinder der Dienstgeber wie eigene, sie haben in dem Stück auch eine bessere Beziehung zur Köchin als zu ihren Eltern.

Wann ist die Premiere? Wie oft muss man proben?

Nigischer: Premiere ist am 8. März im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf. Bis dahin wird vier Mal wöchentlich geprobt. Das ist schon anstrengend. Man glaubt, es ist leicht, aber wenn man nicht ganz gesund ist, so wie ich derzeit (Angelina Nigischer litt beim Interviewtermin an einer Grippe), dann merkt man, wie körperlich fordernd das Ganze eigentlich ist.

Und wie geht es mit Ihrer Buchhandlung weiter?

Nigischer: Da ich ja bald in Pension gehen möchte, suche ich einen Nachfolger für mein Geschäft. Ich möchte mich dann voll und ganz auf die Bühne konzentrieren. Ich arbeite ja auch noch als Sprecherin für Werbespots, ich bin mir sicher, dass mir im Geschäfts-Ruhestand nicht langweilig werden wird.